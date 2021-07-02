شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين برنامج الـ Word والـ Excel.. أبرز 5 اختلافات والان مع تفاصيل الخبر
1- امتداد الملف: امتداد الملف لملف Microsoft Word هو ".doc" .
امتداد الملف لملف Microsoft Excel هو ".xls".
2- الاستخدامات:
برنامج الـ Word
• كتابة الرسائل والمقالات والوثائق.
• لأطروحة أو المستخدمة من قبل المؤلفين.
• إنشاء السير الذاتية وتحديثها.
برنامج الـ Excel
• يتألف من أدوات بسيطة يمكن استخدامها بسهولة من جانب كل من المعلمين والطلاب في مجال استخدامات التعليم.
• إدارة البيانات المعقدة مثل معلومات الموظفين في المكتب، وقائمة الطلاب في الكلية، والتاريخ الطبي للمرضى في المستشفى، وتفاصيل الرواتب للموظفين.
3- المستند الجديد
المستند الجديد في MS Word عبارة عن صفحة فارغة حيث يمكن للمرء إضافة نص، وصور.
المستند الجديد به جدول البيانات الجديد في MS Excel، وهو صفحة مجدولة حيث يتم وضع صفوف وأعمدة، مكونة خلايا مختلفة.
تتوفر ميزات تنسيق متقدمة مثل WordArt وما إلى ذلك في ملف Word، لكن تتوفر ميزات تنسيق محدودة على Excel.5- الطباعةيمكن الحصول على نسخ مطبوعة سهلة ومنسقة بشكل صحيح لمستند MS Word، ويمكن أيضًا إجراء طباعة من جداول البيانات ولكن لا يمكن تعديل التنسيق وتباعد الأسطر أثناء طباعة الورقة.