شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين برنامج الـ Word والـ Excel.. أبرز 5 اختلافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد كل من برنامجى MS Word و MS Excel جزءًا من مجموعة Microsoft Office ويختلفان عن بعضهما البعض من حيث استخداماتها وأدائها، فإن MS Word هو برنامج معالجة يستخدم لكتابة الرسائل، والمقالات، والملاحظات، في حين أن MS Excel هو برنامج جداول بيانات حيث يمكن حفظ كمية كبيرة من البيانات أو المعلومات بطريقة جدولية منتظمة بقيم رقمية وأبجدية، وهنا نرصد لك أبرز الاختلافات بين الاثنين.





1- امتداد الملف: امتداد الملف لملف Microsoft Word هو ".doc" .

امتداد الملف لملف Microsoft Excel هو ".xls".





2- الاستخدامات:

برنامج الـ Word

• كتابة الرسائل والمقالات والوثائق.

• لأطروحة أو المستخدمة من قبل المؤلفين.

• إنشاء السير الذاتية وتحديثها.

برنامج الـ Excel

• يتألف من أدوات بسيطة يمكن استخدامها بسهولة من جانب كل من المعلمين والطلاب في مجال استخدامات التعليم.

• إدارة البيانات المعقدة مثل معلومات الموظفين في المكتب، وقائمة الطلاب في الكلية، والتاريخ الطبي للمرضى في المستشفى، وتفاصيل الرواتب للموظفين.





3- المستند الجديد

المستند الجديد في MS Word عبارة عن صفحة فارغة حيث يمكن للمرء إضافة نص، وصور.

المستند الجديد به جدول البيانات الجديد في MS Excel، وهو صفحة مجدولة حيث يتم وضع صفوف وأعمدة، مكونة خلايا مختلفة.