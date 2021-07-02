شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سحر وروعة شبه جزيرة سيناء والبحر الأحمر من محطة الفضاء الدولية.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط رائد الفضاء الفرنسى توماس بيسكيه، صورة مذهلة من محطة الفضاء الدولية، تظهر روعة شبه جزيرة سيناء والبحر الأحمر، لتؤكد أن مصر وأرضها دائما ما تكون محط أنظار الجميع لموقعها الممتيز وسط الكرة الأرضية، ونشرها عبر حسابه على إنستجرام.



سيناء والبحر الأحمر من الفضاء

وسبق والتقط رائد الفضاء بيسكيه، فى نهاية شهر أبريل الماضى، صورة من الفضاء لنهر النيل ودلتا مصر، مبديا إعجابه الشديد بموقعهما المتميز، مؤكدا أنهما من الأماكن المميزة فى العالم والتى يمكن التعرف عليها على الفور ومن الوهلة الأولى لرؤيتهما.



مصر من الفضاء

ونشر بيسكيه الصورة عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليقه: "الأرض شاسعة، لكن هناك أماكن يمكن التعرف عليها على الفوز ومن الوهلة الأولى.. وادى النيل والدلتا فى مصر، التى تتناقض خصوبتها مع الصحراء المحيطة وتتدفق إلى زرقة البحر الأبيض المتوسط".



بحيرة ناصر والنيل

ومنذ أيام قليلة أيضا أكد رائد الفضاء الأمريكى روبرت شين كمبرد، أن مصر دائما ما تكون محط أنظار الجميع لموقعها المتميز وسط العالم، ولها رونق وبريق ساحر من الفضاء، حيث كشف عن صورة جديدة لمصر من الفضاء، أظهرت نهر النيل وبحيرة ناصر، التى تعد أكبر بحيرة صناعية فى العالم.

ونشر كمبرد، عبر حسابه على تويتر، صورة لمصر من الفضاء التقطت من محطة الفضاء الدولية، أظهرت نهر النيل وبحيرة ناصر فى محافظة أسوان، جنوب مصر، صحبها بتعليق معلوماتى عن البحيرة، قائلا: "يغذى نهر النيل بحيرة ناصر فى مصر، بحيرة ناصر هى خزان ضخم فى جنوب مصر وشمال السودان، إنها واحدة من أكبر البحيرات التى صنعها الإنسان فى العالم".