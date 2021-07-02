شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يمنح 140رمزا غير قابل للاستبدال مجانا.. إليك كيفية الحصول عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن تويتر يعمل على منح 140 رمز غير قابل للاستبدال NFTs مجانا حيث نشر موقع التدوينات الصغيرة 7 تغريدات تعرض قطع فنية رقمية، 20 نسخة من كل منها ستذهب مجانًا وفقا لما نقله موقع TheNextWeb وإليك كيفية الحصول عليها

ماذا عليك القيام به للحصول على واحدة؟

لا يوجد شيء معقد للغاية ما عليك سوى الرد على أي من هذه التغريدات، هذا يعني أيضًا أن لديك فرصة ضئيلة للفوز بواحدة، نظرًا لأن آلاف المستخدمين يقومون بالرد على هذه التغريدات.

ويستضيف تويتر NFTs وهى رموز غير قابلة للاستبدال على Rarible ، وهو سوق للفنون الرقمية، وقالت الشركة إن المنصة شهدت أكثر من 29 مليون تغريدة حول NFTs منذ بداية العام.

وباع جاك دورسي فى مارس الماضى أول تغريدة له على أنها NFT من خلال Valuables by Cent مقابل 2.9 مليون دولار.

تحظى أنواع مختلفة من السلع الرقمية باهتمام كبير من هواة الإنترنت، حيث تم بيع NFT للشفرة الأصلية للإنترنت الأربعاء الماضى والتي كتبها تيم بيرنرز لي مقابل 5.4 مليون دولار.