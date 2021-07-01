بعد تأجيله بسبب كورونا.. معرض إكسبو 2020 دبي ينطلق في أكتوبر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

سيدأ معرض إكسبو 2020 دبي طرح تذاكره للبيع في 18 يوليو/ تموز الجاري، في إشارة ملموسة إلى أن المعرض العالمي سينطلق بالفعل في شهر أكتوبر/تشرين الأول المُقبل، بعد تأجيله عاما كاملا بسبب جائحة كورونا، بحسب ما قاله منظمو المعرض، اليوم الخميس،

وأضاف المنظمون أنهم يتوقعون أن القيود، التي تفرضها الإمارات حاليا على بعض رحلات الطيران، مثل تلك القادمة من الهند، ستكون قد رفعت بحلول موعد بدء إكسبو 2020، الذي تعلق دبي عليه آمالا لمنح اقتصادها قوة دافعة.

ولا تزال هناك قيود مفروضة على حركة السفر العالمي وعلى من يمكنهم دخول الإمارات، لكن المنظمين يعربون عن أملهم في أن يصل عدد زوار المعرض إلى 25 مليونا في الفترة من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021 وحتى شهر مارس/آذار 2022.

ورفعت الولايات المتحدة هذا الأسبوع مستوى التحذير من السفر المتعلق بوباء ”كوفيد-19“ للإمارات إلى المستوى الرابع، الذي يقضي بعدم السفر، رغم أن لديها واحدة من أسرع حملات التطعيم في العالم.

وسيطرح إكسبو 2020 ثلاثة أنواع من التذاكر، إذ تتكلف تذكرة اليوم الواحد 26 دولارا وتذكرة الدخول المتعدد التي تتيح الدخول لعدد غير محدد من المرات على مدى 30 يوما متتاليا 53 دولارا والتذكرة الموسمية التي تتيح دخولا غير محدود طيلة فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي الممتدة على ستة أشهر والتي تبلغ قيمتها 135 دولارا.

وقال المعرض إن على جميع العاملين والموظفين فيه أن يتلقوا لقاحا واقيا من ”كوفيد-19″، لكنه لن يلزم الزوار بها.

ومع اقتراب موعد الافتتاح المرتقب، فتح فندق داخل أرض المعرض، وهو (روف إكسبو 2020)، باب الحجز فيه اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول المُقبل.

وكان المكتب الدولي للمعارض، خلال انعقاد جمعيته العامة في العاصمة الفرنسية باريس في 27 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2013، قد أعلن مدينة دبي فائزا بحق استضافة إكسبو 2020.

ويتم إلغاء الحدث بسبب فيروس كورونا المنتشر عالميا، وذلك بعد إرشادات منظمة الصحة العالمية ”WHO“، بإلغاء أي مؤتمرات أو احتفالات خوفا من تزايد انتشار الفيروس.

واختارت دولة الإمارات العربية المتحدة شعار ”تواصل العقول.. وصنع المستقبل“ عنوانا لحملة استضافة ”معرض إكسبو الدولي 2020“ في دبي.