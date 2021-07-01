تعديلات جديدة من غوغل على حزم تطبيقات أندرويد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 يوليو 2021 10:23 مساءً - قالت شركة ”غوغل“ الأمريكية، إنها ستبدأ من بداية من شهر أغسطس، بالطلب من المطورين نشر تطبيقات ”غوغل بلاي“ الجديدة بدلا من التنسيق القياسي لنشر التطبيقات وهو APK باستخدام حزمة تطبيقات أندرويد.

وأعلنت غوغل عن تغيير كبير للمطورين الذين يرغبون في إدراج تطبيقاتهم عبر متجرها لتطبيقات أندرويد، التي يمكن أن يكون لها تأثير في النظام البيئي لتطبيقات أندرويد.

وتروج الشركة الأمريكية، عبر صفحة غوغل حول حزم تطبيقات أندرويد، للعديد من التحسينات المحتملة بالتنسيق الجديد، مثل تنزيلات تطبيقات أصغر للمستخدمين.

ويعاني التنسيق من مشكلة، حيث إن حزم تطبيقات أندرويد هي تنسيق لا يستخدمه سوى متجر غوغل بلاي، مما قد يعقد إعادة توزيع التطبيق.

ويأتي توقيت إعلان ”غوغل“ أيضا بعد أيام فقط من إعلان ”مايكروسوفت“ عن نظامها الجديد ”ويندوز 11″، الذي لديه القدرة على السماح لك بتحميل تطبيقات أندرويد كملفات APK.

ويشير تحول ”غوغل“ إلى حزم تطبيقات أندرويد ربما إلى أنه سيكون هناك عدد أقل من التطبيقات المتاحة للتشغيل عبر النظام التشغيلي الجديد لمايكروسوفت.

وبالرغم من ذلك، يمكنك الحصول على تطبيقات أندرويد عبر ”ويندوز 11“ من خلال متجر ”أمازون Appstore“، ويعد تشغيل تطبيقات أندرويد عبر متجر تطبيقات ”أمازون“ إحدى أكبر ميزات نظام التشغيل ”ويندوز 11“ الجديد من ”مايكروسوفت“.

وبحسب غوغل، ينطبق شرط استخدام حزم تطبيقات أندرويد على التطبيقات الجديدة فقط. وتقول الشركة: التطبيقات الحالية معفاة حاليا، وكذلك التطبيقات الخاصة التي يتم نشرها لمستخدمي متجر ”غوغل بلاي“ المدار.

ويأمل العديد من المستخدمين في إمكانية تحميل تطبيقات أندرويد غير المتاحة والشائعة في متجر ”أمازون Appstore“ باستخدام ملفات APK عبر ويندوز، وهو ما قالت ”مايكروسوفت“ إنه ممكن.

ويشكل تحميل ملفات APK الجانبية مخاطر أمنية ومشكلات أخرى. ولكن يبدو أن رد الفعل تجاه الأخبار يزعج محبي ويندوز وأندرويد، ومع اقتراب وجود ملفات APK، قد يكون من الصعب تحميل تطبيقات أندرويد الشائعة عبر ”ويندوز 11“ في الوقت الذي تتوفر فيه الميزة.

ويعمل تنسيق حزم تطبيقات أندرويد مع متجر غوغل بلاي فقط، الذي يعتمد على خدمات ”غوغل بلاي“، التي يبدو أنها لا تدعم ”ويندوز 11″، بالإضافة إلى ذلك أطلقت ”غوغل“ في عام 2018 تنسيق حزمة تطبيقات أندرويد الذي يوفر طريقة أكثر فاعلية لإنشاء التطبيق وإصداره.