تكنولوجيا: ابل تضم مزيد من الموردين لشاشات mini-LED لدعم أجهزة MacBook Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على إعتماد شركة ابل لموردين جدد لشاشات mini-LED بهدف إطلاق أجهزة MacBook Pro في الموعد المحدد هذا العام خلال شهر سبتمبر.

تستعد شركة ابل لإطلاق أجهزة MacBook Pro الجديدة بحجم 14 و16 إنش خلال شهر سبتمبر، حيث تتميز هذه الإصدارات بشاشات mini-LED.

كشف تقرير DigiTimes عن توقيع Osram Opto Semiconductors كمورد جديد لشركة ابل، واليوم يضم التقرير كلاً من Zhen Ding Technology وTripod Technology إلى سلاسل توريد ابل.

وتعد شركة Zhen Ding أحد موردي ابل بالفعل للوحات المميزة بإضاءة mini-LED خلفية لأجهزة iPad Pro للعام 2021 المميزة بحجم 12.9 إنش، وهو أول الأجهزة المميزة بشاشة mini-LED.

أيضاً يؤكد التقرير على أن Zhen Ding تستعد لزيادة طاقتها الإنتاجية لمواكبة الطلبات الجديدة لشاشات mini-LED التي تدعم أجهزة MacBook.

كما حصلت شركة Tripod على موافقة ابل للإنضمام إلى سلاسل التوريد، على أن تبدأ الشركة في إنتاج اللوحات المميزة بإضاءة mini-LED في الربع الثالث هذا العام، ولقد ساهمت Tripod أيضاً في دعم iPad Pro للعام 2021.

ومن المقرر وفقاً للتقارير الجديدة أن تبدأ ابل في إنتاج أجهزة MacBook Pro الجديدة بحجم 14 و16 إنش في الربع الثالث من هذا العام إستعداداً للإعلان الرسمي في سبتمبر.

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