تكنولوجيا: مقطع فيديو يقدم نظرة أوضح على تصميم Galaxy Z Flip3 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر Evan Blass مقطع فيديو على حسابه في تويتر اليوم كشف من خلاله عن تصميم هاتف سامسونج الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip3 5G من أكثر من جهة.

تستمر التسريبات في تسليط الأضواء على هواتف العملاق الكوري القابلة للطي، ومن جديد يظهر Galaxy Z Flip3 5G في تسريبات نشرت على تويتر اليوم، والتي توضح ألوان الهاتف الذي ينطلق بألوان الذهبي، والأخضر، والأسود إلى جانب اللون البنفسجي.

ويستعرض مقطع الفيديو التصميم ثنائي الألوان للهاتف، مع شاشة خارجية بحجم 1.9 إنش، وكاميرة مزدوجة بدقة 12 ميجا بيكسل والتي تشمل المستشعر الرئيسي ومستشعر بزوايا عرض واسعة.

كما يضم الهاتف في الجزء السفلي منفذ USB-C مع مكبرات صوتية، بينما يضم الإطار الأيمن مستشعر للبصمة وزر التحكم في مستوى الصوتيات، ويضم الإطار الأيسر فتحة لشريحة SIM.

أيضاً عند فتح الهاتف تظهر شاشة بحجم 6.7 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، والتي تضم ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 10 ميجا بيكسل.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن هاتف Galaxy Z Flip3 5G يأتي برقاقة معالج Snapdragon 888 أو إصدار Plus، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وقدرة بطارية 3300 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 5W، واللاسلكي بقدرة 15W.

المصدر

اعلان





