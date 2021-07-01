تكنولوجيا: هاتف Galaxy S21 FE ينطلق قريباً برقاقة معالج Exynos

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل أكثر حول هاتف سامسونج Galaxy S21 FE حيث أشارت التسريبات اليوم إلى خطط سامسونج لإطلاق الهاتف برقاقة Exynos.

قامت شركة سامسونج بتأجيل موعد الإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy S21 FE حتى الربع الثالث من هذا العام، وذلك كنتيجة لتراجع إمدادات الرقاقات في الأسواق العالمية.

أشارت التوقعات السابقة إلى خطط سامسونج لدعم هاتف Galaxy S21 FE برقاقة معالج Snapdragon 888، إلا أن تقرير نشر اليوم عبر Mae-il Business أكد على أن الهاتف سينطلق في السوق الأوروبي وأسواق أمريكا الشمالية برقاقة Exynos.

وتواجه العديد من الشركات المصنعة للهواتف الكثير من التحديات لإطلاق الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية مع نقص إنتاج الشرائح في الأسواق العالمية، وتواجه سامسونج أيضاً بعض الصعوبات في إطلاق الإصدارات الجديدة من هواتف الشركة.

أيضاً كان تفص الرقاقات أحد الأسباب الرئيسية لقرار سامسونج بعدم إطلاق سلسلة Galaxy Note للعام 2021، كما تتجه سامسونج لإستبدال الرقاقات في بعض وحدات Galaxy S21 FE كبديل لإلغاء أو تأجيل إطلاق الهاتف هذا العام.

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