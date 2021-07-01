شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرة Anafi Ai بدون طيار تقوم بمهام السيارات المتصلة بخرائط جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت شعبية الطائرات بدون طيار، لكن نطاقها غالبًا ما يترك شيئًا مرغوبًا فيه، يمكن للطائرات بدون طيار متوسطة المدى أن تصل إلى 1.5 ميل، في حين أن الطائرات بدون طيار عالية المستوى يمكن أن تصل إلى 4.5 ميل.

كانت المسافة هي الحد الأقصى للحرية الحقيقية - حتى الآن، تستخدم طائرة Parrot Anafi Ai بدون طيار الجديدة اتصال 4G لإزالة جميع قيود النطاق وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

يمكنك التحكم بدقة في الطائرة بدون طيار من أي مسافة، ولا يلزم وجود خط رؤية، ولن تتداخل العوائق مع الاتصال، بفضل Secure Element المضمّن، يتم تشفير الرابط بين هاتفك والطائرة بدون طيار، يوفر هذا خصوصية بيانات شاملة ويقلل من خطر اختراق شخص ما للطائرة بدون طيار وسرقتها.

تبرز طائرة Anafi Ai بدون طيار لسبب آخر أيضًا: إنها أول طائرة بدون طيار في الصناعة تجعل تطبيقها التجريبي مفتوح المصدر، يوفر Parrot مجموعة أدوات تطوير البرامج التي يمكن للمطورين استخدامها لإنشاء رمز مخصص للطائرة بدون طيار، يؤدي هذا إلى فتح مستشعرات الطيران، وأجهزة استشعار تجنب العقبات، والمزيد للتخصيص، مما يعني أن إمكانات البرامج المخصصة محدودة فقط بخيال المطورين.

يحتوي Anafi Ai على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا 4K 60 إطارًا في الثانية / كاميرا قادرة على HDR10 لالتقاط الصور الجوية التفصيلية ولقطات الفيديو، تم تصميم الطائرة بدون طيار مع أخذ المصورين في الاعتبار وهي قادرة على التقاط مقاطع فيديو مذهلة بفضل الثبات حول كاميرا 4K، تعني إمكانية HDR10 أنه حتى المناطق عالية التباين سيتم التقاطها بوضوح.

تتميز الكاميرا بتقريب رقمي 6x ؛ وفقًا لـ Parrot ، يمكن للمستخدمين الحصول على تفاصيل بحجم سنتيمتر واحد من مسافة 75 مترًا، تتيح إمالة gimbal ضبط الكاميرا من -90 درجة إلى 90 درجة على طول محورها.

يمكن للذكاء الاصطناعي المحسن استخدام القياس التصويري لإنشاء خطط طيران تلقائيًا وتحسين الإنتاجية، يمكن لمشغلي الطائرات بدون طيار المحترفين استخدام هذه الميزة لإنشاء خطط طيران بناءً على السجل العقاري للمبنى، في الأساس يمكن للطائرة بدون طيار إنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد ومتابعتها لتجنب العقبات أثناء تحليقها بشكل أفضل. يمكنك التفكير في الأمر تمامًا مثل سيارات خرائط Google التي قد تراها على الطريق ولكن في السماء.

ليست هناك حاجة للاشتراك، ستعمل أي بطاقة SIM قادرة على إرسال البيانات على التحكم في الطائرة بدون طيار Anafi Ai سهل الاستخدام، ويمكن طيه لسهولة التخزين، ويمكن إعداده وتشغيله في دقيقة واحدة فقط. ربما بنفس القدر من الأهمية ، أنها مقاومة للمطر، يمكنك الطيران حتى في الظروف المبللة، يضمن gimbal صورًا حادة في الرياح المتقاطعة تصل إلى 12.7 مترًا في الثانية.

من المقرر إطلاق Anafi Ai في النصف الثاني من عام 2021. ولم يتم تحديد سعر حتى الآن.