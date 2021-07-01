شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جدل بسبب انقطاع تويتر 3 ساعات على الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه موقع تويتر للويب مشكلات خطيرة في الخدمة حول العالم لثلاث ساعات، مما منع المستخدمين من مشاهدة التغريدات والمحتويات الأخرى فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، لكنه لم يتأثر على الهواتف المحمولة وفقا لما نقله موقع Digitartlends، وأثار الأمر غضبا لدى عدد من المستخدمين بسبب عدم تمكنهم من رؤية التغريدات.

وأقر دعم Twitter بالمشكلة، قائلاً: "ربما لا يتم تحميل تغريدات الملفات الشخصية لبعضكم على الويب ونحن نعمل حاليًا على إصلاح ذلك".

وتابعت برسالة أخرى "يجب أن تكون مرئية الآن في الملفات الشخصية، ولكن قد لا يتم تحميل أجزاء أخرى من Twitter للويب"، مضيفًا، "نحن مستمرون في العمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها" وذلك قبل أن تعود مرة أخرى وتؤكد عودة الخدمة لطبيعتتخا، لكن الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها لم تكشف بعد عن سبب المشكلة.

ويعني الخطأ أن أي شخص يزور صفحة الويب لحساب Twitter تلقى الرسالة، "حدث خطأ ما، حاول إعادة التحميل "، ولكن اتباع التعليمات ينتج ببساطة نفس الرسالة.

ومن المحبط أن الأشخاص الذين يسعون للحصول على مزيد من المعلومات من حساب دعم Twitter عبر الويب تم الترحيب بهم بنفس الاستجابة، مع خلو باقي الصفحة من المحتوى. في هذه المرحلة، من المحتمل أن يكون المستخدمون الذين تمكنوا من التبديل إلى تطبيق Twitter الخاص بهم على الأجهزة المحمولة قد فعلوا ذلك، حيث يبدو أن هذا يعمل كالمعتاد.

وفى هذه الأثناء سارع المستخدمون الساخطون إلى الوصول إلى خدمات أخرى عبر الإنترنت للشكوى من المشكلة، قال أحدهم: "تغريدات مختفية؟ أي شخص آخر؟" بينما اقترح آخر أن بعض الأشخاص "سوف يهاجرون إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، تمامًا كما فعلوا من قبل" وغيرها من التعليقات.

وتعاني الخدمات الأكثر شيوعًا عبر الإنترنت من مشكلات من وقت لآخر، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها Twitter ما يبدو أنه انقطاع كبير، تسببت العديد من المشكلات الفنية في إيقاف الاتصال بالإنترنت من قبل، على الرغم من أن الشركة عادة ما تكون سريعة في الاستجابة للموقف وطمأنة المستخدمين بأنها تعمل على حل المشكلة.