شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة SpaceX تطلق بنجاح مهمتها Transporter-2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت SpaceX بنجاح مهمتها Transporter-2 حيث أرسلت 85 مركبة فضائية تجارية وحكومية (بما في ذلك CubeSats ، و microsats ، ومركبات النقل المداري) و 3 أقمار Starlink الصناعية إلى المدار وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

بعد المهمة نشرت شركة النقل الفضائي التجارية بقيادة رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك بعض اللقطات الفريدة من المرحلة الأولى المعززة Falcon 9 التي يمكن إعادة استخدامها عند وصولها للهبوط في Cape Canaveral في فلوريدا.

بينما صورت SpaceX العديد من عمليات هبوط صاروخ Falcon 9 التي يزيد عددها عن 80 منذ أول واحدة في عام 2015، فإن هذه اللقطات خاصة في الطريقة التي تتبعها للداعم من أعلى في السماء وصولاً إلى نقطة الهبوط. يضيف صوت المعزز الذي يعمل لإبطاء هبوطه إلى الجودة الخاصة للمحتوى.

كانت المهمة هي الإطلاق الثامن والهبوط لهذا الغرض من المرحلة الأولى المعزز. نشرت سبيس إكس في وقت لاحق مقطع فيديو يظهر رؤية أوسع للصاروخ قادمًا للهبوط.

جاءت مهمة SpaceX في نفس اليوم الذي أطلقت فيه Virgin Orbit خدمتها التجارية الخاصة لنشر الأقمار الصناعية الصغيرة، على الرغم من أن نظامها يتضمن إطلاق صاروخ من طائرة جامبو محولة بدلاً من إطلاق أرضي تقليدي.

Rocket Lab ومقرها كاليفورنيا هي شركة فضاء أخرى تتطلع إلى سوق إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة ، ولديها بالفعل عدد من المهام التجارية الناجحة تحت حزامها بعد أول مهمة لها في عام 2018.