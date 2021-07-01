تكنولوجيا: Realme تكشف عن سماعة DIZO GoPods D اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme مؤخراً عن علامة DIZO التجارية الجديدة للشركة، كما كشفت الشركة عن سماعة DIZO GoPods D اللاسلكية وأيضاً سماعة DIZO اللاسلكية المميزة بسلك حول الرقبة.

قدمت Realme أول الإصدارات من علامة DIZO التجارية الجديدة التي تتضمن اثنان من السماعات DIZO Wireless و DIZO GoPods D والتي تنطلق بعلامة Realme التجارية في بعض الأسواق.

تنطلق سماعة DIZO Wireless neckband بنفس التصميم المميز لسماعة Realme Buds Wireless 2 Neo، بينما تأتي سماعة DIZO GoPods D بتصميم يحاكي realme Buds Q2 مع بعض الإختلافات.

وتضم سماعة DIZO Wireless neckband محرك لدعم Bass بحجم 11.2مم، مع زمن إنتقال 88 مللي ثانية لنمط الألعاب، كما تتميز السماعة بميزة الإتصال المغناطيسي عند فصل سماعتي الأذن، كما تدعم السماعة تقنية الشحن السريع عبر منفذ USB C، أيضاً تدعم السماعة مقاومة الماء بمعايير IPX4.

وتضم السماعة بطارية بقدرة 150 mAh، لعمر شحن يصل إلى 17 ساعة من التشغيل، ويمكن للسماعة الإتصال بتطبيق realme Link على الهاتف لتخصيص مهام السماعة والتبديل إلى نمط bass boost+.

كما تأتي سماعة DIZO GoPods D بمحرك Bass Boost بحجم أصغر 10مم، مع زمن إنتقال محسن للألعاب 110مللي ثانية، أيضاً تدعم السماعة تقنية الشحن السريع، حيث يمكن شحن السماعة 10 دقائق لعمر شحن يصل إلى 120 دقيقة.

وتضم كل جهة من السماعة بطارية بقدرة 40mAh مع عمر شحن يصل إلى 5 ساعات، بينما تأتي حافظة الشحن بقدرة بطارية 400mAh ليصل عمر الشحن إلى 20 ساعة.

أيضاً تدعم سماعة DIZO GoPods D تقنية البلوتوث 5.0، وتشفير AAC audio، كما تدعم مقاومة الماء بمعايير IPX4، والتحكم باللمس الذكي مع دعم من المساعد الرقمي.

كما تأتي السماعة بخوارزمية ENC لخفض الضوضاء أثناء المكالمات، ومن المقرر أن تتوفر سماعة DIZO GoPods D في 14 من يوليو بسعر 21 دولار وألوان الأبيض والأسود.

بينما تتوفر DIZO Wireless Neckband في 7 من يوليو بسعر 20 دولار بألوان البرتقالي، الأخضر، الأزرق إلى جانب اللون الأسود.

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