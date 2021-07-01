تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول هاتف Galaxy Z Fold3 القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق خلال الشهر المقبل جيل جديد من هواتف سامسونج القابلة للطي، واليوم تكشف أحدث التسريبات عن تفاصيل جديدة حول مواصفات هاتف Galaxy Z Fold3.

أوضحت أحدث التسريبات التي نشرت في الهند اليوم تفاصيل جديدة حول مواصفات الكاميرة، والمعالج، وسعة التخزين لهاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold3.

قبل إنطلاق حدث سامسونج القادم في شهر أغسطس للكشف عن الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي، جاءت تسريبات جديدة اليوم لتوضح تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار الذي ينطلق وفقاً للتسريبات التي جاءت اليوم برقاقة معالج Snapdragon 888.

كما يضم الهاتف سعة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت، أيضاً يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية بدقة 12 ميجا بيكسل التي تشمل كاميرة بزوايا عرض واسعة، وأخرى بزوايا عرض فائقة الإتساع، وكاميرة telephoto.

أيضاً يأتي هاتف Galaxy Z Fold3 بكاميرة في الشاشة الداخلية بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، والتي تتميز بدقة 16 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة في الشاشة الخارجية بدقة 10 ميجا بيكسل.

من جانب أخر أشارت التسريبات اليوم إلى أن سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy Z Fold3 في حدث يعقد في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، بينما ينطلق الهاتف إلى أسواق المملكة المتحدة والولايات المتحدة في نهاية شهر أغسطس.

يذكر أن الشاشة الرئيسية الداخلية في Galaxy Z Fold3 تتميز بحجم 7.55 إنش، بينما تأتي الشاشة الثانوية بحجم 6.23 إنش، ويدعم الهاتف هذا العام قلم S.

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