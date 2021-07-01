تكنولوجيا: رصد هاتف vivo S10 في قاعدة بيانات Geekbench برقاقة Dimensity 1100

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كُشِف عن هاتف vivo S10 اليوم في قاعدة بيانات Geekbench برقاقة Dimensity 1100 إستعداداً للإعلان المرتقب.

كانت التسريبات السابقة قد كشفت عن تصميم هاتف vivo S10 في صور حية نشرت خلال الفترة الماضية، واليوم ظهر الهاتف من جديد في Geekbench بنموذج رقم V2121A.

أيضاً كشفت التسريبات عن أن هاتف vivo S10 يأتي قريباً بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، كما رصد في تسريبات سابقة بنموذج يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

من جانب أخر لا تكشف التسريبات التي جاءت من Geekbench عن الكثير من التفاصيل الأخرى حول مواصفات الهاتف، إلا أن التسريبات السابقة أكدت على أن الهاتف يضم مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44W، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11.

المصدر

اعلان





