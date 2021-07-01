مطالبات بالتحقيق مع جوجل بشأن مشروع برنانكي

دبي - يزن راشد - في خطاب إلى لجنة تداول السلع الآجلة CFTC، دعت السيناتورة إليزابيث وارين إلى إجراء تحقيق في تلاعب شركة جوجل بسوق الإعلانات عبر الإنترنت، مما يفتح الباب أمام تنظيم فيدرالي جديد لأسواق الإعلان الرقمي.

وتركز رسالة وارن على برنامج يسمى مشروع برنانكي Project Bernanke، تم الكشف عنه في شهر أبريل كجزء من دعوى قضائية ضد جوجل بقيادة المدعي العام في تكساس.

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واستخدمت جوجل في إطار هذا البرنامج بيانات إعلاناتها السابقة لتعزيز فرص العملاء في الفوز بالمزادات. ويزعم أن هذه الممارسة أدت إلى 230 مليون دولار من العائدات الإضافية للشركة.

وكتبت وارن في الرسالة: بالنظر إلى أن جوجل كانت قادرة على التعلم من بيانات عروض الأسعار السابقة لمشتري الإعلانات المنافسين، فقد اكتسبت أدوات شراء الإعلانات ميزة تنافسية عززت في النهاية معدلات فوزهم.

وأضافت: أثناء التحقيق في هذا النشاط بحثًا عن انتهاكات محتملة لقوانين مكافحة الاحتكار، يثير النشاط مخاوف إضافية أعتقد أنها قد تكون ضمن اختصاص هيئة تداول السلع الآجلة CFTC وتستدعي تدقيقًا.

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وقال المتحدث باسم جوجل: إن مزاعم التلاعب بالسوق كانت وصفًا خاطئًا لميزة منتج بسيط. وتم تنفيذ ذلك بالكامل بواسطة إعلانات جوجل للمشترين، وذلك باستخدام أنواع البيانات والاستراتيجيات المتاحة لأي مشترٍ يشارك في مزاد Ad Exchange.

بالإضافة إلى ذلك أوضح أن جوجل تعمل باستمرار على تحسين منتجاتها والمنافسة بشكل أكثر فعالية. وذلك مثل العديد من الشركات الأخرى في هذا المجال الشديد التنافسية.

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التحقيق مع جوجل بشأن مشروع برنانكي

غالبًا ما يتم تجاهل أسواق الإعلانات عبر الإنترنت التي طالما كانت جوهر أعمال جوجل نتيجة لذلك.

وفي آخر أرباح ربع سنوية، أعلنت الشركة عن أكثر من 44 مليار دولار من عائدات الإعلانات. وشكل ذلك أكثر من 80 في المئة من إجمالي إيرادات الشركة.

في غضون ذلك يبدو أن منصات الإعلانات الرقمية أصبحت هدفًا جديدًا لهيئة تداول السلع الآجلة. التي تعاملت تقليديًا مع تداول السلع ومؤخرًا العملات المشفرة.

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ولكن وارين تحاجج بأن الإعلانات الرقمية تندرج ضمن التعريف القانوني للسلعة. وأن تنظيم CFTC للأسواق لن يمنع الوكالات الأخرى من اتخاذ أي إجراء نتيجة لذلك.

علاوة على ذلك إذا تبنت اللجنة دعوة وارين للعمل، فإن ذلك يمثل توسعًا كبيرًا في سلطاتها ومشكلة جديدة لجوجل.

وكتبت وارين: توفر المنصات الإعلانية في الوقت الفعلي منصة لبيع مخزون الإعلانات في كل مرة يتم فيها تحميل صفحة ويب. ويتم في غضون ذلك تداول عشرات المليارات من الإعلانات الرقمية في عمليات منصات الإعلانات يوميًا في الولايات المتحدة.