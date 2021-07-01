جوجل تبتعد عن ملفات APK في متجر أندرويد

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة جوجل عن تغيير كبير للمطورين الذين يرغبون في إدراج تطبيقاتهم عبر متجرها لتطبيقات أندرويد التي يمكن أن يكون لها تأثير في النظام البيئي لتطبيقات أندرويد.

وفي الوقت الحالي، التنسيق القياسي لنشر التطبيقات هو APK. ولكن بدءًا من شهر أغسطس، تطلب جوجل نشر تطبيقات جوجل بلاي الجديدة بدلاً من ذلك باستخدام حزمة تطبيقات أندرويد.

وعبر صفحة جوجل حول حزم تطبيقات أندرويد، تروج الشركة للعديد من التحسينات المحتملة بالتنسيق الجديد، مثل تنزيلات تطبيقات أصغر للمستخدمين.

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ولكن التنسيق لديه مشكلة حيث إن حزم تطبيقات أندرويد هي تنسيق لا يستخدمه سوى متجر جوجل بلاي، مما قد يعقد إعادة توزيع التطبيق.

ويأتي توقيت إعلان جوجل أيضًا بعد أيام فقط من إعلان مايكروسوفت عن ويندوز 11، الذي لديه القدرة على السماح لك بتحميل تطبيقات أندرويد كملفات APK.

وقد يعني تحول جوجل إلى حزم تطبيقات أندرويد أنه سيكون هناك عدد أقل من التطبيقات المتاحة للتشغيل عبر النظام التشغيلي الجديد لمايكروسوفت.

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وبالرغم من ذلك، يمكنك الحصول على تطبيقات أندرويد عبر ويندوز 11 من خلال متجر أمازون Appstore.

ويعد تشغيل تطبيقات أندرويد عبر متجر تطبيقات أمازون أحد أكبر ميزات نظام التشغيل ويندوز 11 الجديد من مايكروسوفت.

ووفقًا لجوجل، ينطبق شرط استخدام حزم تطبيقات أندرويد على التطبيقات الجديدة فقط. وتقول الشركة: التطبيقات الحالية معفاة حاليًا، وكذلك التطبيقات الخاصة التي يتم نشرها لمستخدمي متجر جوجل بلاي المدار.

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جوجل تبتعد عن ملفات APK

إذا كنت مطورًا يخطط لإصدار تطبيق جديد، فلديك وقت قصير للتأكد من أنك تستخدم التنسيق الجديد. وهناك أكثر من مليون تطبيق يستخدمون تنسيق حزم تطبيقات أندرويد.

ويأمل العديد من المستخدمين في إمكانية تحميل تطبيقات أندرويد غير المتاحة والشائعة في متجر أمازون Appstore باستخدام ملفات APK عبر ويندوز. وهو ما قالت مايكروسوفت إنه ممكن.

ويشكل تحميل ملفات APK الجانبية مخاطر أمنية ومشكلات أخرى. ولكن يبدو أن رد الفعل تجاه الأخبار يزعج محبي ويندوز وأندرويد.

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ومع اقتراب وجود ملفات APK، قد يكون من الصعب تحميل تطبيقات أندرويد الشائعة عبر ويندوز 11 في الوقت الذي تتوفر فيه الميزة.

ويعمل تنسيق حزم تطبيقات أندرويد مع متجر جوجل بلاي فقط، الذي يعتمد على خدمات جوجل بلاي. التي يبدو أنها لا تدعم ويندوز 11.

بالإضافة إلى ذلك أطلقت جوجل في عام 2018 تنسيق حزمة تطبيقات أندرويد الذي يوفر طريقة أكثر فاعلية لإنشاء التطبيق وإصداره.