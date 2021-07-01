ديسكورد تتيح لك مشاركة المزيد عن نفسك في حسابك

دبي - يزن راشد - أضافت منصة المراسلة ديسكورد القدرة على تخصيص حسابك بشكل أكبر مما كان عليه من قبل.

ويمكن الآن عبر إصدار سطح المكتب من التطبيق ملء دعاية قصيرة بعنوان نبذة عني. وإذا كان لديك اشتراك ديسكورد Premium Nitro، فإن بإمكانك إضافة صورة لافتة إلى حسابك.

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وتقول ديسكورد إنها أضافت هذه الحسابات المخصصة في 24 يونيو.

ولإجراء التغييرات، انقر فوق ترس إعدادات المستخدم، ومن ثم قسم حساب المستخدم. ويمكنك من هناك كتابة دعاية من 190 حرفًا عن نفسك (التي يمكن أن تتضمن روابط).

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ويمكن لمشتركي Nitro إضافة صورة لافتة على شكل PNG أو JPG أو صورة GIF متحركة.

وبعد ذلك، عندما ينقر شخص ما على اسمك في الخادم الذي تعمل فيه، يرى السيرة الذاتية نبذة عني وصورة البانر إذا كنت قد قمت بتعيينهما.

ويتم تعيين صورة البانر افتراضيًا على لون يطابق لون صورة الحساب، وذلك وفقًا للمنصة.

ديسكورد تتيح مشاركة المزيد عن نفسك

تتاح الميزة لجميع مستخدمي ديسكورد عبر سطح المكتب. ويمكنك عرض الحسابات المخصصة عبر الهاتف المحمول. ولكن لا يمكنك تعديلها الآن. وقالت ديسكورد: إن هذه الإمكانية تأتي قريبًا جدًا.

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وأضافت ديسكورد ميزة جديدة أخرى يتم طرحها حاليًا، وهي ملصقات أو رموز إيموجي متحركة كبيرة.

وبعد الاختبار في أسواق محددة الخريف الماضي، تقدم المنصة القدرة على تحميل الملصقات المخصصة جنبًا إلى جنب مع امتيازات إضافية لمستخدمي Nitro.

ويمكن إضافة حزم الملصقات المخصصة إلى الخوادم التي تم تعزيزها (مما يعني أنها مدعومة من قبل الأعضاء عبر مدفوعات شهرية مباشرة أو من خلال التعزيزات المجانية المضمنة في اشتراك Nitro) من المستوى الأول.

ويمكن لمشتركي Nitro الوصول إلى 300 ملصق من صنع ديسكورد يمكنهم استخدامها عبر المنصة.