إنستاجرام تطور نسختها من ميزة تويتر Super Follow

دبي - يزن راشد - تبني منصة إنستاجرام نسختها الخاصة من ميزة تويتر المسماة Super Follow مع ميزة من شأنها أن تسمح لصناع المحتوى بنشر المحتوى الحصري عبر القصص التي تكون متاحة لمعجبيهم فقط.

وأكدت المنصة أن لقطات الشاشة للميزة التي تم تداولها حديثًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي من نموذج أولي داخلي قيد التطوير الآن. ولكن لم يتم اختباره علنًا بعد.

ومع ذلك تنقل لقطات الشاشة الكثير عن تفكير إنستاجرام. وتوضح الطريقة التي يمكن لصناع المحتوى من خلالها نشر ما يسمى القصص الحصرية عبر حساباتهم. التي تم تخصيصها بلون مختلف.

اقرأ أيضًا: جوجل تسحب 21 تطبيقا من متجر تطبيقات أندرويد

وعندما يصادف مستخدمو إنستاجرام الآخرون القصص الحصرية، تظهر لهم رسالة تنص على أن الأعضاء فقط يمكنهم مشاهدة هذا المحتوى.

ونتيجة لذلك لا يمكن أخذ لقطات شاشة للقصص. ولكن يمكن مشاركتها على أنها مميزة.

ويشجع توجيه جديد صناع المحتوى على حفظ هذه القصص لإبرازها للمعجبين، موضحًا أنه من خلال القيام بذلك، يكون لدي المعجب دائمًا ما يراه عند الانضمام.

وتم الكشف عن ميزة القصص الحصرية #Instagram continues to work on the exclusive stories for Fan clubs 👀



ℹ️ The Exclusive Stories icon will be purple. pic.twitter.com/4Qzzdodeqf — Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 24, 2021 المهندس العكسي أليساندرو بالوزي، الذي غالبًا ما يجد ميزات غير منشورة في التعليمات البرمجية لتطبيقات الأجهزة المحمولة.

وتمثل القصص الحصرية جزء واحد من خطط إنستاجرام الأوسع نطاقًا لأدوات تحقيق الدخل الموسعة لصناع المحتوى.

وكشفت الشركة عن مزيد من التفاصيل حول جهودها في هذا المجال، حيث قال رئيس إنستاجرام لأول مرة في شهر مايو: إن الشركة كانت تستكشف الاشتراكات إلى جانب ميزات جديدة أخرى، مثل NFT.

وعثر بالوزي أيضًا مؤخرًا على مراجع لميزة NFT، المقتنيات، التي توضح كيف يمكن أن تظهر المقتنيات الرقمية في حساب إنستاجرام الخاص بصانع المحتوى في علامة تبويب جديدة.

اقرأ أيضًا: بتلكو تقدم خدمة Super 30 مع 3000 دقيقة مجانية

إنستاجرام تستكشف القصص الحصرية

لم تصدر إنستاجرام حتى الآن إعلانًا عامًا عن هذه التطورات المحددة للمنتجات. وبدلاً من ذلك اختارت التحدث على مستوى عالٍ عن خططها حول أشياء مثل الاشتراكات والنصائح.

بالإضافة إلى ذلك تحدث آدم موسيري في أوائل شهر يونيو بشكل عام عن نوع أدوات صناع المحتوى التي تهتم إنستاجرام ببنائها. دون الحديث عن الأدوات قيد التطوير النشط.

اقرأ أيضًا: بتلكو تقدم خدمة Super

ويشار إلى إن إنستاجرام ليست المنصة الاجتماعية الكبيرة الوحيدة التي تسير في طريق تحقيق الدخل لصناع المحتوى.

وكان نموذج العضوية يشق طريقه مؤخرًا إلى عدد من الشبكات الاجتماعية حيث أصبح اقتصاد صناع المحتوى راسخًا بشكل أفضل.

اقرأ أيضًا: 4 مغردين في التكنولوجيا والإعلام الجديد يستحقون المتابعة

وأعلنت تويتر عن خططها لاشتراكات صناع المحتوى مع الكشف عن خططها لميزة Super Follow في شهر فبراير.

بالإضافة إلى ذلك بدأت في الأسبوع الماضي بطرح Super Follows و Ticketed Spaces.

وأطلقت فيسبوك منتجها للرسائل الإخبارية Bulletin. الذي يوفر طريقة لبيع الاشتراكات والوصول إلى مجموعات الأعضاء وغرف الصوت المباشرة.