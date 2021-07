تويتر تجعل مفتاح الأمان طريقة المصادقة الثنائية الوحيدة

دبي - يزن راشد - أضافت منصة تويتر في العام الماضي خيارًا للمستخدمين لتسجيل الدخول إلى تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها باستخدام مفتاح أمان مادي كطريقة مصادقة ثنائية. ولكن كان عليك تمكين طريقة مصادقة أخرى لاستخدامه.

وتعمل تويتر الآن على تحسين هذه الميزة للسماح للمستخدمين بإضافة مفتاح أمان دون تمكين طريقة مصادقة ثنائية أخرى في حسابك.

وقال حساب الدعم الفني عبر تويتر في Now security keys can be your one and only two-factor authentication method on mobile and web.



Learn more about how security keys can protect your account from attacks: https://t.co/Ta7uQSFhi6 pic.twitter.com/aPDOnbRtVk — Twitter Support (@TwitterSupport) June 30, 2021 : يمكن أن تكون مفاتيح الأمان الآن خيار المصادقة الثنائية الوحيد في كل من تطبيق الهاتف المحمول وموقع الويب.

وباستخدام هذه الميزة الجديدة، يمكن للمستخدمين إعداد مفتاح أمان مادي دون الحاجة إلى إضافة رسالة نصية أو رمز مصادقة كنسخة احتياطية.

وتوضح تويتر في تدوينة أن هذا التغيير مهم لأنه لا يمكن لكل مستخدم الحصول على طريقة مصادقة ثنائية أخرى أو يريدها إلى جانب مفتاح الأمان، مثل شخص لا يريد إرسال رقم هاتفه إلى خوادم تويتر.

وقالت المنصة: نضيف اليوم خيار استخدام مفاتيح الأمان كطريقة المصادقة الثنائية الوحيدة. ويعني ذلك أنه يمكنك تسجيل مفتاح أمان واحد أو أكثر باعتباره النموذج الوحيد للمصادقة الثنائية 2FA عبر حسابك ضمن تويتر. وذلك دون طريقة 2FA احتياطية.

تويتر تعزز مفتاح الأمان

أضافت المنصة: نحن نعلم أن هذا مهم للناس لأنه لا يستطيع الجميع الحصول على طريقة 2FA احتياطية أو يريدون مشاركة رقم هاتفهم معنا. ومع هذا التحديث، نريد أن يشعر الجميع بالقدرة على تمكين مفاتيح الأمان لتأمين حساب تويتر الخاص بهم بشكل أفضل.

ويمكن الآن أن تكون مفاتيح الأمان هي طريقة المصادقة الوحيدة ذات العاملين عبر الهاتف المحمول والويب.

وتعتبر مفاتيح الأمان المادية عبارة عن أجهزة صغيرة تخزن رموز المصادقة للتطبيقات ومواقع الويب. وبهذه الطريقة، لا يمكن لأي شخص تسجيل الدخول إلى حساباتك دون الوصول إلى هذا المفتاح المادي.

وأضافت آبل دعمًا لمفاتيح الأمان المادية مع iOS 13.3، التي تعمل عبر موصل Lightning / USB-C أو حتى NFC عبر الأجهزة المتوافقة.

ووفقًا لموقع تويتر، يتم الآن نشر الميزة الجديدة للمستخدمين في تطبيقات iOS وأندرويد، بالإضافة إلى موقع المنصة عبر الويب.