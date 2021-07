إنستاجرام تركز على التحول إلى نموذج تيك توك

دبي - يزن راشد - أعلن رئيس منصة إنستاجرام، آدم موسيري، عن خطط الشبكة الاجتماعية لبدء عرض مقاطع الفيديو الموصى بها للمستخدمين بوضع ملء الشاشة في الخلاصة.

وتتطلع المنصة إلى الانخراط في الترفيه والفيديو بعد رؤية نجاح المنافسين مثل تيك توك ويوتيوب.

وقال موسيري في



: نجرب أيضًا كيفية احتضان الفيديو على نطاق أوسع، بما في ذلك الفيديو بوضع ملء الشاشة والفيديو الغامر والفيديو الترفيهي. وترانا نقوم بعدد من الأشياء، أو نجرب عددًا من الأشياء في هذه المجال خلال الأشهر القادمة.

وأوضح موسيري على وجه التحديد أن إنستاجرام لديها خطط لعرض مقاطع الفيديو بوضع ملء الشاشة للمستخدمين في الخلاصة.

ويتضمن ذلك مقاطع الفيديو التي يوصي بها المستخدمون، بما في ذلك تلك الموجودة في الحسابات التي لا يتابعونها.

وقال إن المستخدمين يبدأون برؤية تجارب إنستاجرام مع هذه التغييرات خلال الأشهر المقبلة. وأضاف: لم نعد تطبيقًا لمشاركة الصور أو تطبيقًا لمشاركة الصور المربعة الشكل. بل تطبيق ترفيهي عام مدفوع بالخوارزميات ومقاطع الفيديو.

ويمثل هذا تحولًا جذريًا في إنستاجرام، التي كانت حتى الآن تطبيقًا أساسيًا حيث يمكن للمستخدمين رؤية الصور ذات الحجم المربع من أصدقائهم والحسابات التي يتابعونها.

ويؤدي التغيير في عرض المحتوى إلى وضع إنستاجرام في منافسة مباشرة أكثر مع منصة تيك توك المملوكة للصين، وهي شركة ناشئة في سوق التطبيقات الاجتماعية.

إنستاجرام تركز على تيك توك

أبرز موسيري على وجه التحديد تيك توك وكذلك يوتيوب، المملوك لشركة جوجل، كمنافسين جديين وأسباب هذه التغييرات.

وقال: هناك بعض المنافسة الجادة في الوقت الحالي. منصة تيك توك ضخمة ويوتيوب أكبر. وهناك الكثير من الشركات الناشئة الأخرى أيضًا.

وجعلت إنستاجرام التنافس مع تيك توك أولوية من خلال إطلاق Reels في شهر أغسطس 2020، وهي ميزة فيديوهات قصيرة تسمح لمستخدمي المنصة إنشاء محتوى مع تأثيرات صوتية متراكبة وواقعية معززة.

وقال موسيري: يتطلع الناس إلى إنستاجرام للترفيه، وهناك منافسة شديدة وهناك المزيد للقيام به. علينا أن نتقبل ذلك، وهذا يعني التغيير.

وظهرت حديثًا معلومات عن تجارب إنستاجرام مع الإضافات الخوارزمية داخل الخلاصة. ولكن يبدو أن فكرة تأسيسها استنادًا إلى الموضوعات التي يمكن للمستخدمين تحديدها أفضل للمنصة.

وتعتزم إنستاجرام أن تكون أكثر علنية حول ما تفعله ولماذا في مجال وسائل التواصل الاجتماعي التنافسية المتزايدة.