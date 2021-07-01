شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يتيح تعيين مفتاح أمان كطريقة للمصادقة الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع Twitter إنه سيتيح لك قريبًا استخدام مفتاح أمان كطريقة مصادقة ثنائية فقط وذلك فى مارس الماضى، وحاليا أعلن أن هذه الميزة كانت مباشرة على الهاتف المحمول والويب وفقا لما نقله موقع The verege.

وأوضح التقرير إن القدرة على استخدام مفتاح الأمان كإحدى طرق المصادقة الثنائية ليس أمرًا جديدًا، ولكن يمكنك الآن جعله الطريقة الوحيدة، إذا كنت ترغب في ذلك، تتمتع مفاتيح الأمان المادية بمزايا مقارنة بالطرق الثنائية الأخرى مثل تطبيق المصادقة أو الرسائل القصيرة لأنها لا تعتمد على رمز يمكن لممثل سيء اعتراضه.

وفي السنوات الأخيرة، أضاف تويتر عددًا من الميزات لتعزيز أمان تسجيل الدخول، حيث توسعت الشركة إلى ما بعد الرسائل القصيرة في عام 2017 من خلال إضافة دعم لتطبيقات المصادقة مثل Google Authenticator وAuthy.

وفي عام 2019 أتاح لك تويتر تمكين المصادقة ذات العاملين دون إعطاء رقم هاتفك، وهو تغيير إيجابي نظرًا لأن الرسائل القصيرة يمكن أن تكون عرضة لهجمات تبديل بطاقة SIM مثل تلك التي أدت إلى فقدان الرئيس التنفيذي جاك دورسي السيطرة على حسابه لمدة ساعة ونصف تقريبا.