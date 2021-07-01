شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "قمر الرعد" وشهب "دلتا الدلويات" أبرز الظواهر الفلكية فى شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن أهم الأحداث الفلكية لشهر يوليو الحالى، أبرزها ظهور قمر الرعد وزخة شهب "دلتا الدلويات".

وقال رئيس قسم الفلك بالمعهد الدكتور أشرف شاكر - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إن أولى تلك الظواهر ستحدث بعد غد السبت، حيث يقترن كوكب الزهرة مع الحشد النجمى خلية النحل Beehive الموجود فى برج السرطان، موضحا انه لصعوبة رؤية الحشد النجمى خلية النحل بالعين المجردة لذا يتطلب الامر استخدام تلسكوب صغير او نظارة معظمة .

وأضاف أن يوم الأحد المقبل سيصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة غربية له وتبلغ 21.6 درجة قوسية من الشمس، وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد لأنه سيكون فى أعلى نقطة له فوق الأفق الشرقي في سماء الصباح الباكر في هذا اليوم، مشيرا الى انه في يوم 8 يوليو سيحدث اقتران بين القمر وكوكب عطارد ،ويمكن ملاحظة هذا الاقتران فجرا في هذا اليوم.

وأوضح أنه فى يوم 10 يوليو سيولد القمر الجديد (محاق يوليو)، وفي هذا اليوم يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة.

وتابع: إنه من بين الأحداث الفلكية المميزة ظهور يوم 12 يوليو "القمر وكوكبى الزهرة والمريخ" فى السماء، ويمكن ملاحظة هذا المشهد البديع بعد غروب الشمس مباشرة فى هذا اليوم، أما في يوم 13 يونيو؛ سيحدث اقتران بين كوكبى الزهرة والمريخ، ويمكن ملاحظة هذا الاقتران بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم.

وأكد أن القمر سيكتمل (بدر يوليو) - فى يوم 24 يوليو - ويبلغ لمعانه في هذا اليوم نسبة 99.8%، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم (قمر الرعد)، ويأتي الاسم من العواصف الصيفية التي تحدث حول اكتمال القمر في يوليو.

وأضاف أنه سيلاحظ في هذا اليوم اقتران بدر القمر بكوكب زحل، ثم اقترانه بكوكب المشتري في 25 يوليو ويتلازمان منذ دخول الليل حتى ولوج ضوء النهار فى اليوم التالى.

وأوضح أن آخر الظواهر الفلكية لشهر يوليو ستكون يومى 28 و 29 حيث ستضىء السماء زخة شهب "دلتا الدلويات" وهي زخة شهابية متوسط يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا فى الساعة .

ولفت الى أن هذه الشهب تنتج بسبب بقايا حطام المذنبان (مارسدن وكراخت) عند دخولها الغلاف الجوى الأرضى من 12 يوليو إلى 23 أغسطس وتبلغ ذروتها في ليلة 28 وفجر 29 يوليو .

ولفت إلى أن اكتمال القمر سيكون مشكلة هذا العام حيث يحجب ضوء القمر معظم الشهب الخافتة، موضحا أن أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب عموما يكون من مكان مظلم بعيد تماما عن اضواء المدينة بعد منتصف الليل بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب .