بيع الشيفرة الأصلية لشبكة الويب العالمية بـ5.4 مليون دولار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 يوليو 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت دار “سوذبيز” للمزادات، عن بيع الشيفرة الأصلية لشبكة الويب العالمية في شكل أصل غير قابل للاستبدال “NFT”، والتي كتبها مخترع الإنترنت، تيم بيرنرز لي، مقابل 5.4 مليون دولار في مزاد”.

تيم بيرنرز لي، مخترع الشبكة العنكبوتية، من مواليد لندن، وحاصل على زمالة ماك آرثر عام 1998.

و”NFT”، هي نوع من الأصول الرقمية المصممة لإظهار شخص ما يمتلك عنصرًا افتراضيًا فريدًا، مثل الصور ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت، أو حتى بطاقات التداول الرياضية.

تم إنشاء تقنية “NFT” على الإنترنت بواسطة عالم الكمبيوتر البريطاني ومخترع الويب تيم بيرنرز لي، وهي تشتمل على ملفات أصلية مختومة، بحسب تغريدة كتبها تيم بيرنرز لي على “تويتر”.

ويتكون البيع فعلياً من شهادة ملكية قائمة على تقنية سلاسل الكتل “blockchain” للملفات التي تحتوي على شفرة المصدر الأصلية لشبكة الويب العالمية. وبلغ السعر النهائي 5434500 دولار، وكان نصف المزايدين جدداً على رابع أكبر دار للمزادات في العالم “سوذبيز”، وفقاً لتغريدة نشرها الحساب الرسمي على “تويتر”.

تقول الرسالة: “نظراً لأن الناس على ما يبدو يقدرون النسخ الموقعة من الكتب، أصبح لدينا الآن تقنية “NFT”، وأعتقد أنه قد يكون من الممتع إنشاء نسخة موقعة من الشفرة الأصلية لمتصفح الويب الأول”.

بدورها، قالت الرئيسة العالمية للعلوم والثقافة الشعبية في دار المزادات “سوذبيز”، كاساندرا هاتون: “إن الرمزية والتاريخ وحقيقة أنها أتت من المبدع نفسه هو ما يجعلها ذات قيمة، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يجمعون الأشياء لهذه الأسباب بالضبط”.

وأوضحت أن الرمز تم عرضه في منتدى عام، وبدأ المزاد بسعر 1000 دولار، وتم ترك الباقي للسوق والتي حددت السعر النهائي للرمز المشفر.

عملية البيع هي الأحدث في سلسلة من التحركات من قبل دور المزادات التقليدية لاحتضان الأصول القائمة على تقنية بلوكتشين، والتي انتشرت بشكل كبير في أوائل عام 2021.