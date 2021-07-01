تكنولوجيا: تقرير يؤكد على تأجيل إطلاق AirPods Pro 2 هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير نشر من المحلل Ming-Chi Kuo على أن شركة ابل لن تقدم سماعة AirPods Pro 2 اللاسلكية هذا العام.

كانت شركة ابل قد أطلقت سماعة AirPods Pro اللاسلكية خلال 2019، واليوم أكد المحلل Ming-Chi Kuo على أن ابل لن تقدم الإصدار الجديد من سماعة Pro هذا العام، على أن ينطلق الإصدار الجديد رسمياً العام المقبل 2022.

ولقد أوضح تقرير من مستثمري ابل نشر مؤخراً تراجع شحنات السماعات اللاسلكية في 2021 عن المتوقع، لذا تراجعت التوقعات إلى شحنات تتراوح بين 70-75 مليون وحدة مقارنة بالتوقعات السابقة من 75-85 وحدة.

ويؤكد هذا التقرير على تفاصيل جاءت في السابق من بلومبرج، حيث أشير إلى أن ابل لا تخطط لإطلاق سماعة AirPods Pro 2 هذا العام، بل أن تقرير بلومبرج أشار إلى أن ابل لن تقدم السماعة اللاسلكية في 2022.

يذكر أن التسريبات التي نشرت حتى الآن أكدت على أن ابل تقدم سماعة Apple AirPods 3 القادمة بتصميم مميز بجذع أقصر، مع تصميم جديد لحافظة الشحن، كما تدعم السماعة تقنية الصوت المكاني.

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