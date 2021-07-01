غرة ذي الحجة 11 يوليو.. معهد الفلك يعلن موعد عيد الأضحى فلكيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر ذي الحجة، للعام الهجرى الحالي 1442، ستوافق يوم الأحد 11 يوليو، وعدته ستكون 29 يومًا، وبالتالي سيكون عيد الأضحي الثلاثاء 20 يوليو فلكيًا.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ)، إن هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة في الساعة الثالثة و17 دقيقة فجرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم السبت 10 يوليو الحالي (اليوم التالي ليوم الرؤية).

وأضاف أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الجمعة 29 من ذي القعدة الحالي الموافق 9 يوليو الحالي (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأوضح أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في مكة المكرمة بـ 16 دقيقة والقاهرة بـ 11 دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (10 - 15) دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين (4 - 35) دقيقة.

وتختص دار الإفتاء المصرية بإعلان موعد عيد الأضحى 2021 في مصر، وهو ما يتوافق مع ما تعلنه السعودية، وبالتالي تستطلع هلال شهر ذو الحجة يوم التاسع والعشرين من شهر ذو القعدة لعام 1442 هجرية، ثم تعلن أول أيام العيد في البلاد.