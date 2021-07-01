شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تدعم بطاقات لقاح COVID الرقمية في نظام اندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح جوجل نظام المرور المدمج في اندرويد للسماح للمستخدمين بتخزين بطاقة لقاح رقمية، والتي تسميها بطاقة كوفيد على هواتفهم، سيتم طرح الميزة مبدئيًا في الولايات المتحدة، وستعتمد على الدعم من مقدمي الرعاية الصحية أو الحكومات المحلية أو المنظمات الأخرى المصرح لها بتوزيع لقاحات كوفيد، ستدعم الميزة أيضًا تخزين نتائج اختبار كوفيد وفقا لما نقله موقع The verege.

وبالنسبة للتطعيمات، ستُظهر بطاقة COVID الخاصة بك معلومات حول وقت التطعيم واللقاح الذي تلقيته، وفقًا لصفحة دعم جوجل، يمكن حفظ البطاقة من التطبيق أو موقع الويب الخاص بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك وكذلك من الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إليك.

وتوصي جوجل بإضافة اختصار إلى البطاقة على شاشتك الرئيسية وستعرض الخيار عند حفظ بطاقتك على جهازك، تقول جوجل إن البطاقة لن يتم حفظها في السحابة وأنها لن تستخدم المعلومات التي تقدمها لأغراض الدعاية، لكنها تقول إنها ستجمع بعض المعلومات، مثل عدد المرات التى تستخدم فيها بطاقتك وفي أى أيام، ولن تضطر إلى تنزيل تطبيق Google Pay لحفظ البطاقات والوصول إليها.

وتسعى جوجل للتسهل على الأشخاص حفظ حالة التطعيم رقميًا على هواتفهم، على الرغم من أنك ستظل قادرًا على استخدام الميزة أم لا على مقدم الرعاية الصحية أو الحكومة، طبقت بعض الولايات، مثل نيويورك وكاليفورنيا، بطاقات اللقاح الرقمية الخاصة بها، ولكن إصدار جوجل يمكن أن يبسط العملية للسلطات الأخرى.