شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تويتر " يعترف بخطأ تقنى يخفى التغريدات الحديثة للمستخدمين ويعد بإصلاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترفت منصة "تويتر" بوجود ثغرة مزعجة لعدد كبير من مستخدميها تتسبب فى إخفاء التغريدات الحديثة من شريط الأخبار، وأوضح التقرير الذى نشر على موقع "إنجادجيت"، أن "تويتر" أقرت بوجود خطأ يؤدى لتعطيل ظهور التغريدات الحديثة لدى مستخدميها، ووعدت بإصلاح هذا العطل.

وجاء هذا الاعتراف من قبل منصة التواصل الاجتماعى الشهيرة بوجود ثغرة تحتاج إلى إصلاح، بعدما اعتقد عدد كبير من المستخدمين أن "تويتر" أزال زر التبديل بين خوارزميته والشريط الزمنى للتغريدات الحديثة، ولكن "تويتر" أقرت أن هذا كان خطأ تقنيا، ووعدت بأن تطلق تحديثا قريبًا لكافة منصاتها لإصلاح هذا العطل وإعادة تقنية ترتيب التغريدات الحديثة للمستخدمين.

يشار إلى أن "تويتر" أتاح - فى وقت سابق - لبعض مستخدمي أيفون إضافة تغريدات إلى Instagram Story من تطبيق تويتر، حيث يمكن القيام بذلك بسرعة وسهولة إذا كان لديك جهاز أيفون - لكن لاحظ أن هذه الميزة غير متاحة لجميع مستخدمي أيفون في الوقت الحالى، وبمجرد إضافة تغريدة إلى Instagram Story، يمكنك تغيير حجمها وتحريكها قبل مشاركتها.

وعن كيفية إضافة تغريدة إلى قصة Instagram الخاصة بك، فإنه يمكنك إضافة تغريدة إلى Instagram Story الخاصة بك طالما أن التغريدة التي تحاول مشاركتها عامة، وهذا يعني أنه يجب أن يكون مرئيًا لعامة الناس على تويتر، وليس شيئًا تم نشره على حساب خاص أو محمي، وستحتاج أيضًا إلى تسجيل الدخول إلى حسابات Instagram وتويتر على الجهاز الذي تستخدمه، ضع في اعتبارك أن هذه الطريقة تعمل حاليًا فقط مع بعض مستخدمي أيفون في الوقت الحالي.

1. في تطبيق تويتر، حدد التغريدة التي ترغب في مشاركتها على Instagram Story.

2. في التغريدة التي ترغب في مشاركتها، انقر فوق أيقونة "مشاركة"، والتي تشبه سهم يشير إلى الأعلى.

3. في القائمة التي تظهر، أسفل أيقونة Instagram، انقر على "قصص Instagram".

4. سيختفي تطبيق تويتر الآن، وفي مكانه، سيفتح تطبيق Instagram مع مسودة جديدة لقصة Instagram.

5. يمكنك الآن التفاعل مع التغريدة المشتركة كما لو كانت ملصقًا، ويمكنك تحريكها عن طريق النقر على التغريدة وسحبها، أو يمكنك تغيير حجمها عن طريق تمرير أصابعك معًا أو بعيدًا عن بعضها.

6. ضع اللمسات الأخيرة على Instagram Story كما تريد أن تظهر، وبعد ذلك، يمكنك اختيار مشاركتها مع جميع متابعيك على Instagram، أو شخص واحد، أو مجموعة من مستخدمي Instagram المتعددين.