شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تسعى لاستبعاد رئيسة لجنة التجارة الفدرالية من تحقيقات مكافحة الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضغط أمازون من أجل رفض رئيسة لجنة التجارة الفدرالية لينا خان من تحقيقات مكافحة الاحتكار الجارية لعملاق التجارة الإلكترونية، مستشهدة بانتقاداتها السابقة لسلطة الشركة وفقا لما نقلته CNBC.

وفي اقتراح مؤلف من 25 صفحة تم تقديمه إلى لجنة التجارة الفدرالية، جادلت أمازون بأن خان قدمت تعليقات عامة حول أمازون وسلوكها، بما في ذلك أن الشركة "مذنبة بارتكاب انتهاكات لمكافحة الاحتكار ويجب تفكيكها"، مما يشير إلى أنها تفتقر إلى النزاهة في تحقيقات مكافحة الاحتكار في أمازون.

ونقلت CNBC عن المتحدث باسم أمازون، جاك إيفانز، قوله إن خان أوضحت وجهات نظرها من خلال العمل السابق مع مجموعة مكافحة الاحتكار Open Markets Institute ومقالات في المجلات القانونية ومشاركتها في اللجنة القضائية الفرعية لمجلس النواب بشأن التحقيق الشامل لمكافحة الاحتكار في شركات التكنولوجيا الكبرى.