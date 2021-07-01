شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس الشركة: انستجرام لم يعد تطبيقا لمشاركة الصور فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يعد انستجرام تطبيقًا لمشاركة الصور، وفقًا لآدم موسيري، رئيس الشركة حيث قال في مقطع فيديو نُشر على حساباته على انستجرام وتويتر، إن الشركة تتطلع إلى الانخراط في الترفيه والفيديو بعد رؤية نجاح المنافسين مثل تيك توك ويوتيوب حسبما نقل موقع The verege.

ويصف بعض التغييرات والتجارب القادمة التي سيجريها انستجرام، بما في ذلك عرض توصيات المستخدمين بشأن الموضوعات التي لا يتابعونها وجعل الفيديو أكثر غامرة من خلال تقديم تجربة ملء الشاشة.

وانتشرت أنباء مؤخرًا عن تجارب إنستجرام مع الإضافات الخوارزمية داخل الخلاصة الرئيسية، ولكن يبدو أن فكرة تأسيسها استنادًا إلى الموضوعات التي يمكن للمستخدمين تحديدها هي تجربة جديدة للمنصة. كان للتطبيق أيضًا تجارب فيديو بملء الشاشة لفترة من الوقت للمحتوى المنشور على IGTV وReels وStories، لكن Mosseri يقول إن الشركة تريد "احتضان الفيديو على نطاق أوسع".

الرسالة التي يرسلها انستجرام واضحة: لم يعد يُنظر إليه على أنه "تطبيق مشاركة الصور"، كما يصفه موسيري، ولكن بدلاً من ذلك كتطبيق ترفيهي عام مدفوع بالخوارزميات ومقاطع الفيديو، لكن كيف يخطط انستجرام للقيام بذلك - وما إذا كان سيتم تحسين وابتكار الميزات التي تشتهر بها تطبيقات مثل TikTok أو مجرد صنع شيء مع بعض التعديلات على Facebook-y.