تكنولوجيا: صور تستعرض تصميم ساعة سامسونج Galaxy Watch4 Classic

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم إصدار سامسونج المرتقب من الساعات الذكية Galaxy Watch4 Classic.

أكد تقرير نشر مؤخراً على خطط سامسونج لإطلاق إصدار Classic من ساعتها الذكية المرتقبة Galaxy Watch4، كما أوضحت التسريبات أن ساعة سامسونج التي عرفت في التسريبات حتى الآن بعنوان Watch4 Active تنطلق للأسواق بعنوان Watch4، بينما يأتي الإصدار الأخر بعنوان Galaxy Watch4 Classic.

تأتي ساعة سامسونج الذكية بواجهة سامسونج One UI Watch مع نظام تشغيل جوجل “Wear”، على أن تتميز الواجهة بتصميم يحاكي واجهة هواتف الأندوريد، أيضاً تشير التوقعات إلى أن سامسونج تقدم Watch4 في حدث الشركة القادم المتوقع عقده في أغسطس.

أيضاً من المتوقع أن تأتي ساعة Watch4 Classic الذكية بثلاثة من الأحجام هم 42، و44، و46مم، كما تتوفر الساعة الذكية بعدد 3 من الألوان هم الأبيض، الرمادي وأيضاً اللون الأسود.

كما تشير التسريبات إلى أن ساعة Watch4 Classic ستتميز بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ أو من الألومينوم، أيضاً من المتوقع أن تأتي الشاشة بطبقة حماية من Gorilla Glass DX أو Gorilla Glass DX Plus.

أيضاً تدعم الساعة الذكية معايير 5ATM في مقاومة الماء، كما تدعم معايير MIL-STD-810G، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن الساعة الذكية في الإعلان الرسمي المتوقع الشهر المقبل.

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