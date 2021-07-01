تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy F22 رسمياً في 6 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري للإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy F22 في حدث يعقد في 6 من يوليو.

أكد إعلان تشويقي جاء من سامسونج اليوم على موقعها الرسمي في الهند على خطط الشركة لكشف النقاب عن هاتف Galaxy F22 في يوليو، كما كشف الإعلان التشويقي عن تصميم ومواصفات الهاتف.

يأتي هاتف Galaxy F22 بشاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، كما تتميز الشاشة بجودة عرض HD Plus.

أيضاً يضم الهاتف كاميرة خلفية بإعدادات رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، وبطارية بقدرة 6000 mAh، كما يتوفر الهاتف باللون الأسود، ومن المتوقع أن تكشف سامسونج عن إختيارات أخرى في ألوان الهاتف في الإعلان الرسمي.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy F22 يأتي برقاقة معالج Helio G80، مع مستشعر للبصمة في إطار الهاتف، كما يدعم الهاتف الشحن بقدرة 15W.

كما يأتي نتوء القطرة في الشاشة بمستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل، بينما تتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير ولقطات macro.

المصدر

اعلان





