شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "خلى بالك من الإكس".. حبيبتك السابقة تتجسس عليك "أونلاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت NortonLifeLock - وهى شركة عالمية كبرى فى مجال الأمان الرقمى للمستهلكين- عن نتائج جديدة من تقرير Norton Cyber ​​Safety Insights لعام 2021، حيث يهدف التقرير الذى يحمل اسم Norton Cyber ​​Safety Insights لعام 2021 - لتقييم عادات المستهلكين عبر الإنترنت وما إذا كان يتحول الأمر إلى مطاردة عبر الإنترنت.

ووفقًا للتقرير، اعترف 74% من البالغين الذين كانوا فى علاقة رومانسية "بمطاردة" شريكهم الحالى / السابق عبر الإنترنت دون علمهم أو موافقتهم.

وتم الكشف عن أن أكثر أشكال "المطاردة" شيوعًا هى "مراجعة سجل البحث" على جهاز شريكهم (32٪)؛ والتحقق من الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والرسائل المباشرة ورسائل البريد الإلكترونى أو الصور على جهاز الشريك (31٪) ؛ وتتبع موقع الشريك من خلال تطبيق مشاركة الموقع (29٪) - كل ذلك بدون معرفة أو موافقة الشريك.

وعلاوة على ذلك، قال 26٪ إنهم استخدموا معرفتهم بكلمات مرور شركائهم للوصول إلى الأجهزة والحسابات عبر الإنترنت الخاصة بهم، بينما استخدم 25٪ تطبيقًا لمراقبة رسائلهم النصية أو مكالماتهم الهاتفية أو رسائلهم المباشرة أو صورهم خلسة.

ومن بين أولئك الذين قاموا بمطاردة شريك حالى أو سابق، قال 39٪ إنهم يريدون التأكد من أنهم آمنون جسديًا / أو عقليًا ؛ فيما قال 36٪ إنهم يريدون معرفة ما يفعله شريكهم ؛ بينما ادعى 33٪ أنهم لجأوا إلى المطاردة عبر الإنترنت عندما اكتشفوا أن شركائهم يفعلون نفس الشيء معهم.

ويضيف التقرير أن 52٪ من البالغين يعتقدون أنه من "غير الضار" ملاحقة شريك حالى / سابق عبر الإنترنت ؛ فيما يعتقد 59٪ أن المطاردة عبر الإنترنت أمر جيد إذا كان ذلك للتحقق من الصحة الجسدية أو العقلية لشريكهم ؛ ويقول 53٪ أن المطاردة عبر الإنترنت لها ما يبررها إذا قام أحد الشريكين أو كلاهما بالغش؛ بينما قال 51٪ إنهم لا يهتمون بمطاردتهم عبر الإنترنت طالما أنهم لا يتعرضون للمطاردة شخصيًا.

وبالمناسبة، هناك وعى محدود بين المستخدمين حول برامج الملاحقة أو البرامج الزاحفة ؛ وبحسب التقرير، فإن 32٪ فقط على دراية به، و35٪ سمعوا الاسم فقط، و33٪ ليسوا على علم به، ومع ذلك، يعتقد 54٪ من البالغين الذين تربطهم علاقة عاطفية حاليًا أن شريكهم من المحتمل أن يقوم بتنزيل برنامج stalkerware / creepware على أجهزتهم أو فعل ذلك بالفعل.

ولعل هذا الاعتقاد أكثر وضوحا بين جيل الشباب (58٪ تحت سن 40) مقارنة بالجيل الأكبر سنا (41٪ فوق سن 40)، وقد استطلع التقرير الذى تم إجراؤه بالشراكة مع The Harris Poll رأى أكثر من 10000 من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا فى 10 دول لتقييم عادات المستهلكين عبر الإنترنت وما إذا كانت تنحرف إلى المطاردة عبر الإنترنت.