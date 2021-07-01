شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طريقة مشاركة شاشتك أثناء مكالمات الفيديو على تطبيق تليجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت تليجرام مؤخرًا ميزة مشاركة الشاشة لمستخدميها، وتتيح مشاركة الشاشة للمشاركين في مكالمة فيديو جماعية مشاركة شاشة الهاتف المحمول الخاصة بهم وعرض المستندات أو مقاطع الفيديو أو أي شيء يريدون أن يراه الآخرون.

إليك كيفية استخدام هذه الميزة الجديدة:

1. افتح تطبيق تليجرام على هاتفك.

2. افتح محادثة جماعية يكون فيها جميع الأعضاء حاضرين.

3. انقر على أيقونة المجموعة.

4. انقر فوق أيقونة مربع الدردشة مع وجود موجات في المنتصف أعلى اليمين لبدء مكالمة صوتية مع هذا الشخص، (يمكنك أيضًا تشغيل الكاميرا الخاصة بك وجعلها مكالمة فيديو).

5. انقر على النقاط الرأسية الثلاث في شريط الدردشة الصوتية وحدد مشاركة الشاشة.

6. امنح إذن مشاركة / إرسال الشاشة للتطبيق.

7. الآن سيتمكن المشاركون في المكالمة من رؤية شاشتك التي يمكنك من خلالها إظهار المحتوى الذي تريد مشاركته لهم.