شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تنظيف شاشة iPad بطريقة صحيحة والان مع تفاصيل الخبر
كيفية تنظيف شاشة iPad بشكل صحيح
• تأكد من فصل الجهاز وإيقاف تشغيله.
• إذا لزم الأمر، بلل قطعة القماش بقليل من الماء أو 70٪ من كحول الأيزوبروبيل، إذا قمت بذلك، فتأكد من مسح الأسطح الصلبة وغير المسامية فقط (الغلاف والشاشة).
كما أنه من المفترض أن يساعد ذلك أيضًا في حالة وجود شيء عالق على شاشة جهاز iPad ، مثل قطعة من التراب، ولكن تأكد من ترطيب قطعة القماش نفسها، وليس رش السائل مباشرة على جهاز iPad.
إذا استخدمت قطعة قماش مبللة، يمكنك تلميع الشاشة بعد ذلك بقطعة قماش جافة من الألياف الدقيقة.
أشياء يجب تجنبها عند تنظيف شاشة iPad
قد يبدو جهاز iPad الخاص بك متقدمًا، لكنه لا يزال جهازًا هشًا، وهذا يعني أنه من السهل إتلافه ويجب التعامل معه بحذر.
• لا تستخدم البخاخات أو المبيضات أو المواد الكاشطة.
• لا ترش أي منتجات تنظيف مباشرة على جهاز iPad أو بداخله.
• لا تترك الجهاز متصلاً أو قيد التشغيل.
• تجنب استخدام أقمشة كاشطة مثل المناشف الورقية.