شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تنظيف شاشة iPad بطريقة صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجهنا مشكلة دائما مع الشاشات الالكترونية خاصة عند محاولة تنظيفها، ومن بين ذلك شاشة جهاز iPad التي تمتلىء بلطخات بصمات الأصابع، بقع الغبار، وغيرها من الأمور التي تجعل من الصعب الاحتفاظ بنظافة الشاشة، لذلك نقدم لك طريقة تنظيفها دون اتلافها من خلال خطوات بسيطة، وفقا لما ذكره موقع "business insider".



كيفية تنظيف شاشة iPad بشكل صحيح كيفية تنظيف شاشة iPad بشكل صحيح • تأكد من فصل الجهاز وإيقاف تشغيله.

• امسح باستخدام قطعة قماش ناعمة شاشة iPad بحركات دائرية صغيرة، وتعد شاشة iPad مقاومة للزيوت، مما يعني أنه سيكون إزالة أي زيوت أو بصمات أصابع أمر سهل.

• إذا لزم الأمر، بلل قطعة القماش بقليل من الماء أو 70٪ من كحول الأيزوبروبيل، إذا قمت بذلك، فتأكد من مسح الأسطح الصلبة وغير المسامية فقط (الغلاف والشاشة).

كما أنه من المفترض أن يساعد ذلك أيضًا في حالة وجود شيء عالق على شاشة جهاز iPad ، مثل قطعة من التراب، ولكن تأكد من ترطيب قطعة القماش نفسها، وليس رش السائل مباشرة على جهاز iPad.

إذا استخدمت قطعة قماش مبللة، يمكنك تلميع الشاشة بعد ذلك بقطعة قماش جافة من الألياف الدقيقة.



أشياء يجب تجنبها عند تنظيف شاشة iPad أشياء يجب تجنبها عند تنظيف شاشة iPad قد يبدو جهاز iPad الخاص بك متقدمًا، لكنه لا يزال جهازًا هشًا، وهذا يعني أنه من السهل إتلافه ويجب التعامل معه بحذر.

• لا تستخدم البخاخات أو المبيضات أو المواد الكاشطة.

• لا ترش أي منتجات تنظيف مباشرة على جهاز iPad أو بداخله.

• لا تترك الجهاز متصلاً أو قيد التشغيل.

• تجنب استخدام أقمشة كاشطة مثل المناشف الورقية.