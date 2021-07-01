شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير 7 كلاب روبوتية ترقص وتحاكى حركات الديسكو.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ووفقا لما ذكره موقع صحيفة ديلى ميل" البريطانية، قال إريك ويتمان، عالم الروبوتات في بوسطن ديناميكس، "كان تصوير الفيديو تحديًا تقنيًا غير مسبوق"، حيث ظهر في الفيديو الأول، مجموعة الروبوتات ترقص على أغنية 2020 للفرقة "IONIQ: I’m On It".



الروبوت الراقص

وقال ويتمان في مدونة Boston Dynamics: "كان هناك الكثير من التحديات حول الحصول على رؤية مصمم الرقصات لدينا، الذي اعتاد التعامل مع الراقصين البشريين في برنامجنا".

وأضاف ويتمان، "كان لابد من إعداد كل شيء مسبقًا وكتابته بدقة، وتتمتع الروبوتات بميزة على البشر من حيث أنها قابلة للتكرار، بمجرد أن تحصل علي الحركة بشكل صحيح، فإنها تظل صحيحة"، موضحا "كن لديهم عيب أنه عليك إخبارهم بكل التفاصيل الصغيرة، إنهم لا يرتجلون على الإطلاق".



الروبوتات الراقصة مع الفرقة الكورية

تنطلق أذرع Spot في سلسلة من الأنماط المرنة، مما يعطي مظهر لروبوت واحد على أنه متعدد الأذرع ثم تنفصل الروبوتات السبعة، وتزامن خطواتها وتبدو وكأنها تؤدي دور حركات رقص بعضها البعض.



رقصة الروبوتات

أما في الفيديو الثاني حيث يلتقي Spot بالفرقة، يظهر أيضًا روبوت آخر من Boston Dynamics ، يُدعى Atlas، وهو روبوت بشري مخيف يبلغ طوله ستة أقدام، لكنه يرقص بشكل أفضل من أعضاء فرقة BTS.



روبوت راقص

ويمكن استخدام الروبوت لمجموعة من التطبيقات الثقيلة، بما في ذلك فحص مواقع اختبار إطلاق الصواريخ، كما يحدث من SpaceX، كما يتم نشر الروبوتات في الجيش الفرنسي لمساعدة أفراد المدارس العسكرية على إكمال سيناريوهات التدريب.



روبوتات راقصة

ويمكن لـ Spot رسم بيئته واستشعاره وتجنب العوائق وتسلق السلالم وفتح الأبواب، فيمكن له القيام بمهام خطرة في مجموعة متنوعة من البيئات القاسية مثل المحطات النووية وحقول النفط البحرية ومواقع البناء.