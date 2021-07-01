شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاحنة أمريكية تطلق قمرين صناعيين بعد انفصالها عن المحطة الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفصلت شاحنة Cygnus الفضائية الأمريكية عن المحطة الفضائية الدولية، وذلك باستخدام يد Canadarm 2 الآلية، وقامت الشاحنة بعد انفصالها عن المحطة بإطلاق قمرين صناعيين صغيرين، ويخصص أحدهما لدراسة الغلاف الأيوني للأرض، وثانيهما لاختبار البرمجيات.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، تحمل الشاحنة على متنها النفايات التي تسلمتها من طاقم المحطة الفضائية، مع العلم أنها بدأت بعد ذلك في النزول ودخلت طبقات كثيفة للغلاف الجوي حيث احترقت تماما.

يذكر أن شاحنة Cygnus الفضائية التابعة لشركة Northrop Grumman الأمريكية التحمت بالمحطة الفضائية الدولية في فبراير الماضي حين أوصلت إلى طاقم المحطة 3.6 طن من الحمولة المختلفة، بما فيها الأغذية والأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء تجارب علمية.