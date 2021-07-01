شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى أمازون Echo Show 10 وEcho Show 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسعت أمازون من تشكيلة أجهزة مكبرات الصوت الذكية، وذلك مع إطلاق جهازين - Echo Show 10 وEcho Show 5 (الجيل الثاني)، ومن بين الاثنين، الأول هو أقوى جهاز Echo، وتدعي أمازون أن برنامج Echo Show 10 يتجه نحو المستخدم عندما يقول "Alexa" ويقدم أيضًا إعدادًا اختياريًا لجعله يتحرك معهم لإبقاء الشاشة والكاميرا في وضع الرؤية.

أبرز الاختلافات بين جهازي أمازون Echo Show 10 وEcho Show جهاز Echo Show 10

شاشة: بقياس 10 بوصة HD display.

معالج: رئيسي MediaTek 8183، إضافة إلى معالج أخر Amazon AZ1 Neural Edge.

سماعات: بقوة 2 x 1.0-inch tweeters + 3.0-inch woofer.

دقة الكاميرا: 13 ميجا بيكسل.

الوزن: حوالي 2.56 كجم.

الأبعاد: حوالي 251 × 230 × 172 ملم.

الألوان: الأسود.





جهاز Echo Show 8

شاشة: بقياس 8 بوصة HD display.

نوع المعالج: معالج MediaTek MT 8163.

سماعات: بقوة 2 x 2.0-inch @ 10W per channel.

دقة الكاميرا: حوالي 1 ميجا بيكسل.

الوزن: حوالي 1.37 كجم.

الأبعاد: حوالي 200 ×135 × 99ملم.

الألوان: الأسود والأبيض.