شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا تخضع صفقة استحواذ "انفيديا" على Arm للتحقيقات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Broadcom الأميركية العملاقة للرقاقات عن دعمها لاستحواذ Nvidia على مصمم الرقائق البريطاني Arm في صفقة تبلغ قيمتها 40 مليار دولار، في إطار تطوير مجال تكنولوجيا الرقائق وفقا لما نقلته CNBC.

الإتفاقية التي تمّ الإعلان عنها سابقاً تخضع للتحقيق من قبل منظمي مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وأوروبا والصين وبريطانيا، علما أن شركة " Qualcomm" المنافسة سبق وذكرت أن نفيديا قد تحدّ من إمداد منافسيها لتكنولوجيا الرقائق الإلكترونية أو ترفع من أسعارها.

ويعود سبب دعم شركة Broadcom الأميركية لصفقة استحواذ Nvidia على مصمم الرقائق البريطانيـا، إلى حرص الشركة على دخول هذه التكنولوجيا في مجال الصناعة بشكل عادل.

MediaTek و Marvell من شركات الرقائق التي دعمت هذه الصفقة أيضا، وسط نقص عالمي كبير في الرقائق التي يمكن أن يستمر حتى عام 2023.

الجدير بالذكر، أن شركة إنفيديا أشارت العام الماضي إلى أنها ستزود رقائقها بإمكانية العمل مع معالجات " Arm " لبناء أجهزة كمبيوتر خارقة؛ بهدف توسيع حضورها في مجال أنظمة صياغة نماذج تنبؤات تغير المناخ والأسلحة النووية.