شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جولة استثمارية لتطبيق Family Life360 بقيمة 2.1 مليون دولار من مشاهير ومؤثرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تطبيق التواصل العائلي والتتبع Life360 عن جولة استثمارية جديدة ستشهد قيام الشركة بجلب عدد من المستثمرين والمؤثرين "المشاهير" الذين سيشكلون مجتمعين "مجلسًا استشاريًا للأسرة" للمساعدة في تشكيل اتجاه منتجات Life360 المستقبلي وتسويق الجولة، التي يبلغ حجمها حوالي 2.1 مليون دولار، قادها براينت ستيبيل، الشركة التي شارك في تأسيسها الراحل كوبي براينت وشريكه التجاري جيف ستيبل وفقا لما نقله موقع TechCrunch.

ومن بين المشاركين الآخرين في الجولة فانيسا براينت وجوانا وشيب جاينز وتوني هوك وكريس وجادا بول ومؤثر تيك توك بيلي بيري ونيكول ومايكل فيلبس.

وتم تداول Life360 في بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX) منذ الإدراج قبل عامين، لذا فإن هذه الجولة تدور حول جلب أصحاب المصلحة الجدد الذين يمكنهم أيضًا المساعدة في جذب المزيد من الاهتمام لخدمة Life360.

وتقول الشركة إنها تسير حاليًا على الطريق الصحيح لتحقيق أعلى أرباح تصل إلى 110 ملايين دولار أمريكي هذا العام لتطبيقها الذي يستخدمه الآن أكثر من 28 مليون مستخدم شهريًا في أكثر من 195 دولة، اعتبارًا من مارس 2021 دفعت 916000 أسرة مقابل خدمة Life360.

وسيشكل المستثمرون المشهورون جنبًا إلى جنب مع Life360 المجلس الاستشاري للأسرة الذي سيعتمد على الخبرات العائلية للمستشارين للمساعدة في إبلاغ تطورات الميزات وتشكيل مستقبل المنتج واستراتيجية التسويق كما تقول Life360.

وتعمل الشركة على أن تكون أكثر استجابة لمخاوف أفراد العائلة، حيث إنها تريد وضع تطبيقها كشيء يريد جميع أفراد العائلة استخدامه - وليس فقط آباء طائرات الهليكوبتر يتطفلون على أطفالهم.

في الواقع انتقل الرئيس التنفيذي لشركة Life360 ، كريس هالز إلى TikTok العام الماضي للاستماع إلى شكاوى المراهقين بشأن افتقارهم للخصوصية، ثم استخدم ذلك لتطوير ميزة أكثر احترامًا للخصوصية تسمى "Bubbles". تُظهر الميزة فقاعة حول موقع عام وليس نقطة زرقاء مع موقع محدد، يهدف هذا إلى منح المراهقين إحساسًا بالحرية التي يتوقون إليها ، مع مساعدة الآباء والأطفال أيضًا على بناء ثقة أفضل.

يبدو أن المجلس الاستشاري للأسرة الجديد يمكن أن يساعد Life360 على تبسيط أنواع مماثلة من المدخلات من العائلات.

قال هالز في بيان حول الاستثمار: "الاستثمار وتقديم المشورة في الشركات أمر بالغ الأهمية، وليس شيئًا تفعله مع أطفالك"، "نحن نخلق فرصة فريدة لتقديم المشورة بشأن أحد المنتجات جنبًا إلى جنب مع أطفالك، إن الحصول على دعم هذه الرموز يتحدث عن رؤيتنا طويلة المدى لنكون المزود الرائد في خدمات سلامة الأسرة.

أشارت المستثمرة الجديدة، فانيسا براينت (أرملة كوبي): "أحد شغفي هو ضمان حصول الأطفال على الفرص التي يستحقونها"، "تساعد Life360 العائلات على الشعور بالأمان والحماية من خلال تسهيل استخدام السيارات والالتقاء والتوصيل إلى الآباء والأمهات ، مع توفير مواقع في مدارس أطفالهم وأنشطتهم وممارساتهم الرياضية.

على الرغم من أن Life360 اشتهرت بخدمات الموقع، إلا أنها تعمل على ترسيخ نفسها على أنها أكثر من مجرد متعقب عائلي، نظرًا للمنافسة من تطبيقات مثل Find My التي أصبحت الآن مدمجة في الأجهزة المحمولة، فضلاً عن الخدمات التي يقدمها مشغلو الهواتف المحمولة، وتشتمل مجموعة أدوات العائلة من Life360 على تلك الخاصة بأمان القيادة والمساعدة في حالات الطوارئ وحماية الهوية والمزيد.

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت Life360 أيضًا عن استحواذها على شركة تصنيع الأجهزة القابلة للارتداء Jiobit لتوسيع قدرات التتبع لتشمل أفراد الأسرة الذين ليس لديهم هواتف، مثل الأطفال الصغار وحتى الحيوانات الأليفة.

أكدت الشركة أن هذه الصفقة البالغة 37 مليون دولار ستغلق في غضون 30 يومًا تقريبًا.