شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن موعد الإصدار العام لاندرويد 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوفر الإصدار التجريبي الثاني من Android 12 نظرة جيدة على معظم الميزات الجديدة التي ستظهر بنظام التشغيل بمجرد طرحه في النهاية للجميع، من لغة التصميم الجديدة المحدثة إلى خيارات المواد التي تريدها إلى مركز الخصوصية، حيث تتيح جوجل للمختبرين تجربة ما سيحدث بالضبط في هواتفهم عندما يصبح Android 12 متاحًا للجمهور حسبما نقل موقع Digitartlends.

وتصدر جوجل إصدارات كاملة من تحديثات اندرويد للجمهور في شهر أغسطس تقريبًا وحتى ذلك الحين، فهي متوفرة فقط على Pixel وبعض الهواتف الشريكة.

إليك كل ما تريد معرفته:

عقب الإعلان عن أول معاينة لمطور أندرويد 12، قدمت جوجل أيضًا جدولًا زمنيًا للإصدار للعديد من المعالم الرئيسية في تطوير نظام التشغيل - مما أعطى نظرة جيدة على ما يمكن توقعه.

وكانت معاينات المطور التالية، والتي أعدت المطورين للتغييرات القادمة على اندرويد وسمحت لهم بتحديث تطبيقاتهم وفقًا لذلك، معظم التغييرات في Developer Previews تحت الغطاء، لذلك لم يتم إجراء الكثير من التغييرات المرئية مع تلك التغييرات.

وجاء أول إصدار تجريبي من اندرويد 12 في مايو بعد أن أعلنت جوجل عن ميزات أندرويد 12 التي تواجه المستهلك، جاء الإصدار التجريبي الثاني في يونيو، والثالث متوقع في يوليو، هناك الإصدار الرابع أيضا، ولكن هذه هي النقطة التي تتوقع فيها جوجل استقرار النظام الأساسي، مع عدم ورود تغييرات كبيرة.

والإصدار العام من اندرويد 12 من المحتمل أن يحدث هذا في نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر.

ما هي الهواتف التي ستحصل على اندرويد 12؟

ستحصل جميع أجهزة Pixel من Pixel 3 والإصدارات الأحدث على Android 12 ، جنبًا إلى جنب مع بعض شركاء Android One.

بالنسبة لنظام أندرويد 11، شاركت كل من Sony و OnePlus و Xiaomi في الإصدارات التجريبية، وبالتالي حصلت على الإصدار النهائي عندما كان متاحًا أو بعد فترة وجيزة.

تكرر الأمر نفسه هذا العام مع توفر الإصدار التجريبي من Android 12 على هواتف Asus و OnePlus و Oppo وRealme وSharp وTecno وTCL و Vivo و Xiaomi و ZTE، من المحتمل أن يتم إصدار الهواتف المدعومة سريعًا، على الرغم من عدم إصدار إعلانات رسمية حتى الآن.