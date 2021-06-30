شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أجهزة آيفون القادمة تأتى بترقيات ضخمة للكاميرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن خط iPhone 12S Pro من Apple سيأتي في وقت لاحق من هذا العام بكاميرا فائقة الدقة محسّنة، لكن تقريرًا جديدًا من محلل آبل الشهير Ming-Chi Kuo يدعي أن جميع أجهزة iPhone في العام المقبل ستتمتع بهذه الميزة حسبما نقل موقع Digitartlends.

ودعمًا لتقرير من المحللين في Trendforce الأسبوع الماضي، يقول Kuo إن آيفون 12S Pro و12S Pro سيشحنان مع عدسة فائقة الاتساع قادرة على التركيز التلقائي، الكاميرات فائقة الدقة الحالية في طرازات iPhone 12 Pro من مجموعة متنوعة التركيز الثابت.

وسيتيح هذا التغيير مرونة أكبر لمصوري آيفون ويسمح بإطار محسن مشابه للعدسات العريضة العادية والعدسات المقربة، كما دعم Kuo التقارير التي تفيد بأن الكاميرا فائقة الاتساع الجديدة ستكون عبارة عن عدسة مكونة من ستة عناصر ، مما يجعلها تتساوى مع الكاميرا العريضة العادية.

ولن تحتاج إلى دفع سعر Pro لفترة طويلة إذا كنت ترغب في تجربة هذه التحديثات، يقول Kuo إن آبل تعمل حاليًا على طرحها في جميع طرازات iPhone 2022 ، Pro أو غير ذلك، عند الحديث عن نطاق iPhone لهذا العام ، فمن المتوقع أن يطلق عليه iPhone 12S ، بسبب بعض الخرافات الثقافية حول الرقم 13.

وإذا تبين أن هذا صحيح، فمن غير المرجح أن تأخذ Apple اسم iPhone 13 فجأة في عام 2022 ، ومن المحتمل أن ينتقل إلى لقب iPhone 14، لقد استخدمت Apple بالفعل هذا النهج مع انتقال iPhone 8 إلى iPhone X.

متى ستصل طرازات آيفون التالية؟

ومن المحتمل أن يكون ذلك في سبتمبر أو أكتوبر تقريبًا، ويزعم تقرير من Digitimes أن شركة آبل بدأت في زيادة طلبات مكوناتها لأجهزة آيفون 2021، في حين أن هذا لن يكون ملحوظًا في العادة، حيث أن الشركة ستفعل الشيء نفسه عادةً في شهري يونيو ويوليو من كل عام استعدادًا لإطلاقها في أواخر الصيف، فقد واجهت الشركة العام الماضي تأخيرًا في إطلاق أجهزة آيفون الخاصة بها نتيجة لـ COVID-19 المستمر جائحة، نتج عن ذلك إطلاق مذهل، مع إطلاق iPhone 12 Mini وiPhone 12 Pro Max في وقت متأخر بشكل خاص، مع حدوث هذا التكثيف الآن في يونيو، من المرجح أن تقوم آبل بتأمين مكوناتها هذا العام في الوقت المناسب لإطلاقها في سبتمبر.