تكنولوجيا: براءة إختراع من شاومي لهاتف مميز بتصميم قابل للتدوير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت العملاق الصيني شاومي مؤخراً براءة الإختراع لإصدار جديد من الهواتف الذكية المميزة بتصميم قابل للتدوير من جهتي الشاشة.

يسعى عمالقة تصنيع الهاتف لتطوير رؤية جديدة في تصميم الهواتف القابلة للطي، ولقد قدمت شاومي بالفعل إصدارها الأول من الهواتف القابلة للطي MI MIX FOLD، واليوم كُشِف عن رؤية العملاق الصيني في هاتف جديد يضم شاشة تدعم التدوير.

ويتميز هاتف شاومي القابل للتدوير بتصميم يدعم التدوير والسحب من جهتي الشاشة، كما تدعم الإنزلاق إلى الداخل ليحاكي تصميم الهواتف الذكية.

أيضاً عند سحب جهة واحدة من الشاشة يتميز الجهاز بأبعاد 16:9، لدعم المستخدم في مشاهدة محتوى الفيديو، ولتمديد الشاشة بحجم أصغر مقارنة بسحب جهتي الشاشة.

كما يحاكي الجهاز حجم الجهاز اللوحي عند سحب جهتي الشاشة لدعم المستخدم في مهام التصميم، والقراءة.

يذكر أن Oppo قدمت نموذج لهاتف قابل للتدوير خلال العام الماضي بعنوان Oppo X 2021، كما كشفت LG في السابق عن نموذج هاتف LG Rollable المميز بشاشة قابلة للتدوير قبل إنسحاب الشركة من المنافسة في سوق الهاتف، وإتجاه الشركة للتركيز على تطوير هذا التصميم في أجهزة التلفاز.

المصدر

اعلان





