تكنولوجيا: هاتف Galaxy S21 Ultra يحصد لقب أفضل هاتف للعام 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصد هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra جائزة أفضل هاتف في GLOMO للعام 2021، والتي عادت لمعرض MWC هذا العام بعد غياب العام الماضي.

أكدت اللجنة القائمة على جوائز GLOMO للعام 2021 على أن العملاق الكوري سامسونج نجحت في تطوير أفضل هواتف الأندوريد للعام 2021 في هاتف Galaxy S21 Ultra، الذي يجمع عدد من أفضل المميزات والتي تتضمن شاشة AMOLED، وأعلى جودة في الكاميرة.

ولقد انفردت شركة سامسونج بترشيح اثنان من إصدارات الشركة في قائمة أفضل الهواتف المرشحة للعام 2021، حيث تم ترشيح كلاً من هاتفي Galaxy S20 FE وGalaxy S21 Ultra، كما تضمنت القائمة إصدار ابل iPhone 12 Pro Max، وهاتف OnePlus 9 Pro مع هاتف شاومي Mi 11 Ultra.

أيضاً إرتكز تصنيف هاتف Galaxy S21 Ultra كأفضل هاتف على مجموعة من المعايير وهي:

التصميم والإبتكارات الجديدة في الهاتف

آداء الهاتف

إبتكار ملموس في التقنيات، وعوامل الشكل الخارجي، والمميزات.

قدرة الهاتف على تنفيذ المهام

قيمة مميزات الهاتف مقارنة بمستوى التسعير

النجاج الذي حققه الهاتف في الأسواق العالمية

تجربة المستخدم، والجودة، والموثوقية

البيئة ومدى نجاح الهاتف في الإستمرار لفترة أطول

البرمجيات.

المصدر

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