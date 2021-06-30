تكنولوجيا: مجموعة Galaxy Watch 4 ستضم إصدار كلاسيكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تجلب سامسونج ما لا يقل عن أربعة أجهزة مع مجموعة ساعاتها الذكية Galaxy Watch 4، إذ سيكون لكل ساعة منهم حجم وسعة بطارية مختلفة.

وحتى الآن، تم اعتماد اثنين من هذه الساعات الذكية تحت الاسماء الرمزية SM-R885F و SM-R895F في تايلاند مع اسم Galaxy Watch 4 Classic، مما يعني أن هذا هو الإصدار الثالث الذي رأيناه بعد Vanilla Watch 4 و Watch 4 Active الرياضية.

لقد كانت ساعات Galaxy Watch3 الذكية تتميز بمجموعة مختارة من الأحزمة الجلدية والمطاطية والمصنعة من التيتانيوم. لذا، نتوقع ان يكون الإصدار الكلاسيكي لمجموعة Galaxy Watch 4 ان يأتي بأحزمة جلدية، بينما من المحتمل أن يأتي الإصدار العادي مع أحزمة مطاطية او أحزمة السيليكون.

نتوقع حتى الآن أربعة إصدارات مختلفة على الأقل من المجموعة؛ SM-R86X و SM-R87X و SM-R88X و SM-R89X.

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