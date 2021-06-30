تكنولوجيا: ابل تقدم جهاز iPad Air العام المقبل بشاشة OLED بحجم 10.9 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط ابل لدعم جهاز iPad Air للعام 2022 بحجم 10.9 إنش وشاشة OLED، بينما تقدم لوحات OLED في أجهزة iPad Pro خلال عام 2023.

انطلق جهاز iPad Pro هذا العام بحجم شاشة 12.9 إنش، ومعالج M1، إلا أن نقطة التسويق الأولى لهذا الإصدار كانت في شاشة mini-LED، ولقد أكدت أحدث التقارير التي جاءت اليوم على بدء تطوير الجيل الجديد من أجهزة الآيباد دون تقنية mini-LED في الشاشة.

ولقد جاء التقرير اليوم عبر “The Elecreports” ليوضح خطط ابل لإطلاق جهاز iPad Pro بحجم 11 و12.9 إنش خلال عام 2023 بلوحات OLED، على أن تكون سامسونج المورد الحصري للشاشات الجديدة التي تم ترقيتها.

كما أشار التقرير إلى أن ابل تعمل على تطوير إصدار جديد من أجهزة iPad Pro يأتي بحجم أكبر في الشاشة يصل إلى 14 إنش، وأيضاً 16 إنش، على أن تنطلق هذه الإصدارات خلال عام 2023.

من جانب أخر لم يكشف التقرير عن الأسباب التي تدفع ابل لإستبدال شاشات mini-LED التي إستغرق تطويرها بضع سنوات بالفعل، رغم مرور وقت قصير على إطلاق جهاز iPad Pro المميز بشاشة mini-LED.

أيضاً أكد التقرير على أن ابل في طريقها لإطلاق أول أجهزة iPad Air المميزة بشاشة OLED خلال العام المقبل، بينما تتجه ابل بتقنية mini-LED لجهاز iPad mini 6 منخفض التكلفة.

كما يأتي iPad Air في 2022 بشاشة OLED الصلبة وحجم 10.86 إنش، بينما تأتي أجهزة iPad Pro في 2023 بشاشات OLED المرنة.

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