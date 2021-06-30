تكنولوجيا: اعتماد هاتف Samsung Galaxy S21 FE من قِبل لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy S21 FE (Fan Edition)، وكانت الأسابيع الماضية مليئة بالشائعات عن هذا الإصدار الجديد من Galaxy S21 والذي سيأتي بتكلفة أقل.

والآن، تأتي أخبار من MyFixGuide والتي تفيد بأن Samsung Galaxy S21 FE قد مر عبر لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC، ومن المفترض أن يكون جاهزًا للإطلاق قريبًا.

وتعرض قائمة FCC أرقام الطراز SM-G990U و SM-G990U1. وسيكون الهاتف متوافقًا مع جهازي شحن من سامسونج؛ EP-TA800 (25W) و EP-TA845 (45W)، ولكن لن يتم تضمين أي منهما في العلبة كما كشف تقريرًا سابق.

وقد تم رصد Galaxy S21 FE سابقًا على منصة Geekbench مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت ومعالج Snapdragon 888. كما أظهرت الصور التي تم تسريبها سابقًا أن الهاتف سيصل بألوان مختلفة وسيكون له ظهر بلاستيكي مصبوب، وسيحتفظ بتصميم الكاميرا الخلفية من مجموعة Galaxy S21، ولكن مع إعداد كاميرا ثلاثي.

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