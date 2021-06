شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بوسطن دينامكس تعيد استخدامات الروبوت سبوت فى الترفيه والرقص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تعيد شركة بوسطن دينامكس استخدامات سبوت روبوت للحصول على موطئ قدم في الصناعة، وذلك باستخدامه في أعمال ترفيه، حيث أصدرت الشركة هذا الأسبوع مقطع فيديو يظهر فرقة من Spots تؤدي رقصة مصممة بشكل جميل احتفالًا باستكمال Hyundai مؤخرًا لاستحواذ Hyundai على شركة التكنولوجيا في ماساتشوستس، وفقا لما نقله موقع Digitartlends".

وقال إريك وايتمان، عالم الروبوتات في بوسطن ديناميكس، في مقال على موقع الشركة: "كان هناك الكثير من التحديات حول الحصول على رؤية مصمم الرقصات لدينا، الذي اعتاد التعامل مع الراقصين البشريين، في برنامجنا"، "كل شيء كان لابد من إعداده مسبقًا وكتابته بدقة، تتمتع الروبوتات بميزة على البشر من حيث أنها قابلة للتكرار للغاية لكن عيبهم أن عليك إخبارهم بكل التفاصيل الصغيرة، حيث لا يرتجلون على الإطلاق".

هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها Spot وهي ترقص، قبل ثلاث سنوات، سحبت بعض الحركات إلى أغنية Mark Ronson التي ضربت Uptown Funk بينما شوهدت مؤخرًا وهي تتأرجح على The Contours ’Do You Love Me في فيديو "نهاية العام" الذي ظهر فيه أيضًا روبوتات Boston Dynamics الأخرى.

بعيدًا عن حلبة الرقص، تقوم Boston Dynamics بتسويق روبوتها الرباعي كمساعد عمل متعدد الاستخدامات قادر على تنفيذ مهام مختلفة في مجموعة من الصناعات يصل سعره إلى 74500 دولار، كذلك Spot شبه المستقل ليس رخيصًا، لكن مهاراته المتقدمة وقدرته على التهيئة لأدوار مختلفة دفعت بعض المنظمات إلى أخذ Spot في جولة من بينها Ford ، التي كانت تستخدمها لرسم خريطة لأحد منشآتها، ومنتج النفط النرويجي Aker BP ، التي استخدمتها لأعمال التفتيش وجمع البيانات من بين مهام أخرى.

أعلنت هيونداي عزمها الاستحواذ على Boston Dynamics من شركة SoftBank اليابانية العملاقة للتكنولوجيا في نهاية العام الماضي، مع إتمام الصفقة في يونيو، ستعمل Boston Dynamics الآن مع Hyundai لتطوير روبوتات متطورة تتمتع بإمكانيات تنقل ومعالجة ورؤية متقدمة.