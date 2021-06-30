شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصول مركبة الشحن "بروجريس" لمدارها المقرر .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وكان صاروخ النقل Soyuz-2.1a قد أطلق من مطار بايكونور الفضائي وعلى متنه مركبة الشحن "بروجريس إم إس-17"، في الساعة 2.27 يوم الأربعاء 30 يونيو الجاري بتوقيت موسكو، وفي الساعة 2.36 انفصلت المركبة عن المرحلة الثالثة من الصاروخ ووصلت إلى مدارها المقرر وكل شيء يسير بصورة طبيعية.

ووفقا لممثل المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" ستلتحم المركبة "بروجريس" بالمحطة الفضائية الدولية يوم الجمعة 2 يوليو المقبل في الساعة 4.02 بتوقيت موسكو.

وتحمل المركبة "بروجريس" إلى المحطة الفضائية الدولية 470 كلغم من الوقود للمحطة، و420 لترا من مياه الشرب، و40 كلغم من الهواء والأكسجين، و1509 كلغم من الأجهزة والمعدات والمواد الغذائية والملابس وغيرها.