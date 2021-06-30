تكنولوجيا: سناب شات يحضر عدسات الواقع المعزز إلى تطبيق Viber على أندرويد و iOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تعاون كل من Viber و SnapChat لإحضار عدسات الواقع المعزز الجديدة إلى منصة Viber، إذ ستعمل هذه الشراكة على دمج عدسات الواقع المعزز في تطبيق Viber مع تمكين المشاركة على سناب شات، بالإضافة إلى جلب صور Bitmoji الرمزية القابلة للتخصيص إلى تطبيق فايبر.

ستوفر الميزة الجديدة لمستخدمي Viber رسائل فيديو تدعم الواقع المعزز لأول مرة على الإطلاق، وقد أطلقت Viber أيضًا 30 عدسة جديدة بما في ذلك أقنعة وشخصيات الحيوانات، وعدسة تحت الماء، وغيرهم الكثير.

وتخطط الشركة لإضافة ما بين 50-70 عدسة إضافية شهريًا، لتصل إلى 300 عدسة على الأقل بحلول نهاية عام 2021. وعلاوةً على ذلك، سيُسمح للمؤسسات او الشركات إنشاء عدسات خاصة بها على Viber.

وبالحديث عن المؤسسات والشركات، كشفت Viber بالفعل أن نادي برشلونة والصندوق العالمي للحياة البرية ومنظمة الصحة العالمية سيكونون من بين أول شركائها الذين يقدمون عدسات جديدة على التطبيق.

تخطط Viber أيضًا لتقديم عدسات تحت علامات تجارية معينة لضمان تدفق الإيرادات. ووفقًا لـ Viber، تتوفر هذه الميزة الجديدة الآن لمستخدمي iOS في البلدان التالية: أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، إنجلترا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، جرينلاند، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان لوكسمبورغ، وجزر المالديف وهولندا والنرويج والبرتغال وإسبانيا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية.

لا تتوفر العدسات إلا في الإصدار التجريبي من Viber لنظام أندرويد، لكن الشركة وعدت بإتاحة هذه الميزات الجديدة لجميع مستخدمي أندرويد بحلول نهاية أغسطس.

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