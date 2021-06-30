تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Honor X20 SE بمعالج Dimensity 700

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Honor رسمياً اليوم عن هاتف Honor X20 SE الذي ينطلق بمعالج Dimensity 700، وتقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، كما ينطلق بسعر يبدأ من 280 دولار.

يتميز هاتف Honor X20 SE بحجم شاشة 6.6 إنش وجودة عرض Full HD بلس، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية التي تتميز بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يتميز هاتف Honor X20 SE برقاقة معالج Dimensity 700، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في microSD.

أيضاً يضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير portrait، ولقطات macro.

أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، كما يدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM 5G بحجم نانو، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W.

كما ينطلق هاتف Honor X20 SE بنظام تشغيل Android 11، وواجهة Magic UI 4.1، ويبدأ سعر الهاتف من 280 دولار، ويتوفر بألوان الأخضر، والأسود، والذهبي الوردي، وأيضاً الفضي، كما يتوفر في السوق الصيني بدءاً من 9 من يوليو.

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